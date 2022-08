Tennis de table - Championnats d'Europe : Lebesson et Yuan remportent le double mixte

Lebesson remercie Chila

Première finale au programme des championnats d'Europe de tennis de table et première victoire française ! La première discipline à délivrer ses médailles cette semaine était le double mixte, et ce sont Emmanuel Lebesson (34 ans) et Jianan Yuan (37 ans) qui ont décroché l'or. L'expérimentée paire tricolore s'est imposée en quatre sets contre les Roumains Ovidiu Ionescu et Bernadette Szocs : 8-11, 11-6, 11-5, 11-9 en 30 minutes. Après un premier set compliqué, les Bleus, qui jouent ensemble depuis 2019, ont ensuite assez facilement remporté les deux suivants, se montrant bien plus relâchés. Dans le dernier, ils ont été menés 9-8, avant de gagner les trois derniers points pour triompher.« On a bataillé en quarts hier contre les Hongrois. Aujourd’hui, on a très bien mené notre demie (victoire 3-0 contre les Slovaques, ndlr), avec un très bon départ qui nous a permis de nous relâcher. En finale, le début a été compliqué, surtout pour moi. Je remercie Patrick Chila (médaillé de bronze en double aux JO de Sydney en 2000, ndlr) qui, au coaching, a su trouver les mots pour me remettre dedans. Après j’étais beaucoup plus relâché. C’est toujours bien d’avoir un ancien grand joueur au coaching », a confié Lebesson au micro de France Télévisions. Voilà de quoi lui donner confiance avant le double masculin à partir de mardi aux côtés de Simon Gauzy. A noter également ce lundi la victoire d'Océane Guisnel contre l'Espagnole Sofia Zhang en phase de poules (3-0) et la défaite de Charlotte Lutz contre l'Ukrainienne Tetiana Bilenko (3-2). Mardi, aucune médaille ne sera décernée en tennis de table, la journée étant consacrée aux phases de poules et seizièmes de finale.