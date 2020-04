Teddy Riner, Cancellara, Ribéry : Les 7 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événements :

Fabian Cancellara remporte la 111eme édition de Paris-Roubaix. Le Suisse bat, au sprint, la seule personne à avoir pu le suivre, le Belge Sep Vanmarcke, avant que le Néerlandais Niki Terpstra ne complète le podium, en réglant un petit groupe. Après 2006 et 2010, Cancellara s’adjuge son troisième Paris-Roubaix.(judo) né en 1989Considéré comme le plus grand judoka de tous les temps, Teddy Riner est l’un des plus grands sportifs français de l’histoire. Dix fois champion du monde et deux fois champion olympique, Teddy Riner fait figure d’épouvantail dans la catégorie des plus de 100 kg. Le 9 février 2020, Riner s’incline lors du Grand Slam de Paris face au Japonais Kokoro Kageura. Une défaite qui met un terme à sa série de 154 victoires d’affilée.(football) né en 1983Franck Ribéry est l’une des figures du football français au 21eme siècle. Natif de Boulogne-sur-Mer, Ribéry a débuté sa carrière en France et en Turquie avant de rallier le Bayern Munich à l’été 2007. Sous le maillot bavarois, l’ailier a disputé 425 matchs pour un total de 124 buts. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2013, « Kaiser Franck » termine à la troisième place au classement du Ballon d’Or 2013. Il compte 81 sélections en équipe de France. Avec les Bleus, Ribéry atteint la finale de la Coupe du Monde 2006.



Albert Sigurdur Guðmundsson (football) décédé en 1994



Cet ancien footballeur fut le premier footballeur islandais à passer professionnel. Ce milieu de terrain a évolué principalement au RC Paris et dans divers clubs d’Europe (Milan AC, Arsenal, OGC Nice). À la fin de sa carrière, Guðmundsson s’implique dans la vie politique de son pays. Il est le président de la Fédération islandaise de football de 1968 à 1973.

Par la suite, il a exercé les fonctions de conseiller municipal, député, puis ministre des Finances ainsi que ministre de l'Industrie. Il est candidat malheureux à l'élection présidentielle de 1980, que remporte Vigdís Finnbogadóttir. Connaissant bien la France en raison de son parcours de footballeur, Albert Guðmundsson est ambassadeur d'Islande à Paris de 1989 à 1993.