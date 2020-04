Taiwo, Fauconnet, Marine Broquedis : les 23 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événement :

2011 : Le show Taiwo



L’Olympique de Marseille remporte sa seconde coupe de la Ligue consécutive après une victoire en finale face à Montpellier (1-0). Héros d’un soir après son but qui a donné la victoire à l'OM, Taye Taiwo s’est laissé aller au moment de fêter ce nouveau trophée, en entonnant un chant insultant à l’encontre du rival parisien. Une attitude qui ne plaît pas à la Ligue, qui sanctionnera le marseillais d'un match de suspension.

Naissance :

Thibaut Fauconnet (patinage vitesse) né en 1985



Thibaut Fauconnet est un patineur de vitesse sur courte piste français. Il est champion d’Europe du 500 m en 2007 et du 3 000 m en 2010. Il a également remporté le titre européen toutes épreuves confondues en 2011, de même que le classement général de la Coupe du monde sur 1 000 m.

Décès :

Marguerite Broquedis (tennis) décédée en 1983



Cette joueuse de tennis française est championne olympique en simple et médaillée de bronze en double mixte aux Jeux de Stockholm en 1912. Elle devient la première française championne olympique, toutes disciplines confondues. Elle remporte aussi les championnats de France (ex Roland Garros) en 1913 et en 1914.