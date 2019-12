Sydney-Hobart : Une troisième victoire en cinq ans pour Comanche

Comanche claims 2019 Rolex Sydney Hobart line honours!!

Wild Oats XI seulement troisième loin derrière Comanche

Comanche renoue avec la victoire sur la classique à la voile Sydney-Hobart. Vainqueur en 2015 et 2017 mais seulement troisième lors de l’édition 2018, le monocoque confié à Samantha Grant et Jim Cooney ont passé en premier la ligne d’arrivée tracée au large de la capitale de la Tasmanie, à l’issue d’un parcours de 630 milles (1167 kilomètres). En raison de conditions de vent loin d’être optimales lors du départ de la course, Comanche n’a pas été en mesure d’améliorer le record établi il y a deux ans et s’imposer après 1 jour, 18 heures, 30 minutes et 24 secondes en mer.A l’issue d’une course serrée de bout en bout, Comanche s’impose avec une marge de seulement 45 minutes sur InfoTrack à l’issue de cette 75eme édition de la régate, organisée depuis 1945 par le Cruising Yacht Club of Australia en collaboration avec le Royal Yacht Club of Tasmania. Tenant du titre et vainqueur à huit reprises de l’épreuve, Wild Oats XI prend la troisième place au terme d’un duel acharné avec les Hongkongais de Scallywag. La différence entre les deux équipages sur la ligne d’arrivée s’est limitée à 38 petites secondes.