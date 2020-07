Surf : La saison 2020 annulée, nouveau format pour 2021

Le Brésilien Italo Ferreira et la Hawaïenne Carissa Moore, champions du monde de surf en 2019, n’auront pas de successeurs cette année. La saison 2020 de World Surf League a en effet été officiellement annulée ce vendredi, en raison de la pandémie de coronavirus. « Après un examen attentif et des discussions approfondies avec les principales parties prenantes, nous avons pris la décision d'annuler la saisons 2020. Alors que nous croyons fermement que le surf figure parmi les sports les mieux adaptés pour que la compétition se déroule en toute sécurité à l'ère du COVID, nous avons un immense respect pour les préoccupations persistantes de beaucoup dans notre communauté alors que le monde travaille pour résoudre ce problème », a fait savoir le président du WSL Erik Logan.

Hossegor disparaît du calendrier

Si l’Etat d’Hawaï l’autorise et si les protocoles concernant les transports sont assouplis, la saison 2021 débutera en novembre 2020 pour les hommes et en décembre pour les femmes dans l’archipel américain. Elle se terminera en septembre 2021, dans un lieu encore inconnu, avec un nouveau format de compétition, puisque les cinq premiers du classement se retrouveront pour une compétition d’un jour qui sacrera le champion du monde. Si tout va bien, la saison 2021 passera par Hawaï, le Portugal, l’Australie, le Brésil, la Californie, l’Indonésie, l’Afrique du Sud et Tahiti. Elle ne passera pas en revanche par Hossegor, dans les Landes, qui disparaît du calendrier, mais pourrait tout de même accueillir une compétition de seconde zone en 2021.