Surf : Fin de carrière pour Jérémy Florès

Florès « passe à autre chose »

A 33 ans, Jérémy Florès a décidé de raccrocher ses planches de surf. Le Réunionais a annoncé au travers d’une publication sur son compte officiel Instagram que la saison 2020-2021 du Championship Tour, le principal circuit mondial de la discipline, sera sa dernière. S’il ne parvient pas à obtenir une place pour la finale du circuit, prévue sur le spot californien de Lower Trestles du 9 au 17 septembre prochain, c’est sur la vague de Teahupo’o que Jérémy Florès fera ses adieux au monde du surf professionnel. En effet, après la manche de Barra de la Cruz du 10 au 19 août prochains au Mexique, c’est le spot tahitien qui accueillera la dernière étape de la saison. Une vague qui, dans trois ans, sera olympique dans le cadre des Jeux de Paris. Une carrière qui s’achèvera avec quatre victoires sur le Championship Tour, dont deux au Pipe Masters d’Hawaï et la dernière à Hossegor en 2019.S’il assure qu’il « passe à autre chose, un nouveau chapitre », Jérémy Florès assure avoir vécu sa carrière « toujours à fond » et avoir vécu « des moments inoubliables ». « J’ai essayé de rester vrai, le plus possible toutes ces années, des fois un peu trop même. Cela a pu me jouer des tours mais ça valait toujours le coup, a déclaré le Réunionnais. Si quelqu’un m’avait dit, quand j’étais gamin, la vie que j’aurais, les succès, j’y aurais sûrement pas cru. » Voulant « être à 100% présent » pour sa famille avec des priorités qui ont changé depuis sa paternité, Jérémy Florès admet ne plus avoir « cette hargne » qui était la sienne par le passé. « Ça ne pardonne pas contre cette nouvelle génération de surfeurs extrêmement bien préparés à tous les niveaux », ajoute-t-il. S’il ne sera plus présent dans le monde professionnel, celui qui a signé le premier tube aux Jeux d'été assure avoir « plein de projets en tête ».