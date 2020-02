Super G de Rosa Khutor (F) : Doublé italien en Russie

Enfin du ski à Rosa Khutor ! Alors que les trois entraînements de jeudi, vendredi et samedi, et la descente de samedi ont été annulés sur la piste qui a accueilli les JO de Sotchi en 2014 en raison des nombreuses chutes de neige, le Super G a pu se dérouler normalement ce dimanche, dans des conditions de "jour blanc". Et c'est Federica Brignone qui s'en est le mieux sortie, en bouclant le long parcours en 1'25. Partie avec le dossard 13, qui ne lui a pas porté malheur, la skieuse de 29 ans a pris un peu plus de risques que ses adversaires (prudentes pour la plupart sur cette piste où elles n'ont pas pu s'entraîner) et a devancé sa compatriote Sofia Goggia de 20 centièmes et la Suissesse Joana Haehlen de 34 centièmes. Il s'agit de la quatorzième victoire en Coupe du Monde de Brignone (la quatrième de la saison) et sa deuxième en Super G, après Soldeu 2016 et Bad Kleinkirchheim 2018. Pour Goggia, il s'agit de son deuxième podium de la saison, alors que Haehlen décroche son deuxième podium en carrière.

Brignone en route vers le petit globe ?

La première Française, Romane Miradoli, partie avec le dossard 2, a pris une belle neuvième place, avec 97 centièmes de retard sur Brignone, soit son meilleur résultat de la saison en Super G. A noter également qu'en terminant quinzième, Jennifer Piot (27 ans) a signé son meilleur résultat en Coupe du Monde depuis décembre 2015 ! Grâce à son succès à Rosa Khutor, Federica Brignone prend la tête du classement du petit globe du Super G, avec désormais 16 points d'avance sur Corinne Suter (4eme ce dimanche) et 30 sur Mikaela Shiffrin (absente en Russie), alors qu'il en reste deux à disputer cette saison (Miradoli est 14eme). Brignone revient également à 270 points de Shiffrin au classement général de la Coupe du Monde (Miradoli est 22eme). Prochaine étape : Garmisch-Partenkirchen en Allemagne avec une descente samedi prochain et un Super G dimanche.



COUPE DU MONDE (F) / SUPER G DE ROSA KHUTOR (RUSSIE)

Classement final - Dimanche 2 février 2020

1- Federica Brignone (ITA) en 1'25"33

2- Sofia Goggia (ITA) à 0"20

3- Joana Haehlen (SUI) à 0"34

4- Corinne Suter (SUI) à 0"42

5- Stephanie Venier (AUT) à 0"55

6- Lara Gut-Behrami (SUI) à 0"68

7- Anna Veith (AUT) à 0"69

8- Viktoria Rebensburg (ALL) à 0"87

9- Romane Miradoli (FRA) à 0"97

10- Ester Ledecka (RTC) à 1"24

...

15- Jennifer Piot (FRA) à 2"04

18- Tiffany Gauthier (FRA) à 2"60

28- Laura Gauché (FRA) à 4"26

...



Abandons : Tina Weirather (LIE), Marie-Michele Gagnon (CAN), Kira Weidle (ALL)...