Super G de La Thuile (F) : Première pour Ortlieb, Brignone engrange

Grande première pour Nina Ortlieb ! A 23 ans, l’Autrichienne a remporté sa première victoire en Coupe du Monde ce samedi, lors du Super G de La Thuile. Celle qui n’était montée que sur un seul podium jusque-là (3eme de la descente de Crans-Montana la semaine dernière) a magnifiquement confirmé, en remportant ce Super G disputé dans la station du Val d’Aoste, devant de nombreux spectateurs, malgré l’épidémie de Coronavirus. Partie avec le dossard 6, Ortlieb a devancé d’un centième la meilleure skieuse du moment, Federica Brignone, et de sept centièmes la Suisse Corinne Suter, la gagnante du petit globe de la descente.

Brignone prend de l'avance sur Shiffrin

Ce Super G étant l’avant-dernier de la saison, avant celui des Finales de Cortina d’Ampezzo, le petit globe de la discipline se disputera donc entre Suter et Brignone, la Suissesse comptant maintenant 19 points d’avance sur l’Italienne. Au classement, la deuxième place de Brignone lui permet d’engranger des points précieux en vue du gros globe. Elle compte désormais 153 points sur Mikaela Shiffrin, toujours absente du circuit suite au décès de son père, et 189 sur Petra Vlhova, quatrième ce samedi. Dimanche, c’est un combiné qui sera au programme, et Brignone tentera de creuser un peu plus l’écart.

Deux Françaises aux Finales de Cortina

Côté français, Romane Miradoli a pris la onzième place, à 1"01 d’Ortlieb, et Tessa Worley, qui revient doucement à la compétition après son opération du genou, a pris la 18eme, à 1"85. Tiffany Gauthier a en revanche abandonné. Cela ne l’empêchera pas de se qualifier pour les Finales de Cortina, tout comme Romane Miradoli, puisque les deux Françaises sont présentes dans le Top 25 de la discipline (respectivement 23eme et 12eme).



COUPE DU MONDE (F) / LA THUILE (ITALIE)

Classement final - Samedi 29 février 2020

1- Nina Ortlieb (AUT) en 1'11"72

2- Federica Brignone (ITA) à 0"01

3- Corinne Suter (SUI) à 0"07

4- Petra Vlhova (SLQ) à 0"39

5- Marta Bassino (ITA) à 0"51

6- Ester Ledecka (RTC) à 0"55

7- Elena Curtoni (ITA) à 0"78

8- Joana Haehlen (SUI) à 0"82

9- Wendy Holdener (SUI) à 0"95

10- Lara Gut-Behrami (SUI) à 0"98

11- Romane Miradoli (FRA) à 1"01

...

18- Tessa Worley (FRA) à 1"85

27- Laura Gauché (FRA) à 2"66

...



Abandons : Tiffany Gauthier (FRA), Kira Weidle (ALL), Jasmine Suter (SUI)...