Super G de Kitzbühel (H) : Jansrud s'impose devant Kilde, Pinturault neuvième

Alors qu'il fêtera ses 35 ans en août prochain, Kjetil Jansrud a prouvé qu'il fallait encore compter sur lui. Le Norvégien n'avait plus remporté de course de Coupe du Monde depuis novembre 2018 et son succès lors du Super-G de Lake Louise, mais celui qui a été sacré champion du monde de descente l'hiver dernier a remporté le Super-G de Kitzbühel ce vendredi ! Parti avec le dossard 19, le Norvégien a battu de 16 centièmes son compatriote Aleksander Aamodt Kilde et l'Autrichien Matthias Mayer, qui ont fini exactement dans le même temps. Il s'agit de 23eme victoire en Coupe du Monde de sa carrière, ce qui lui permet de remonter à la deuxième place du classement de la Coupe du Monde de Super G, avec 28 points de retard sur Mayer.

Pinturault brille mais recule au classement

Côté français, Alexis Pinturault, comme chez lui à Kitzbühel, a signé une belle neuvième place, à 1"14 de Jansrud. Il perd toutefois sa deuxième place du classement général de la Coupe du Monde, se retrouvant désormais à 49 points de Henrik Kristoffersen et 29 de Aleksander Aamodt Kilde. Samedi, c'est la mythique descente de Kitzbühel qui sera au menu.



COUPE DU MONDE (H) / SUPER-G DE KITZBÜHEL (AUTRICHE)

Classement final - Vendredi 24 janvier 2020

1- Kjetil Jansrud (NOR) en 1'14"61

2- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"16

- Matthias Mayer (AUT) à 0"16

4- Mauro Caviezel (SUI) à 0"49

5- Mattia Casse (ITA) à 0"53

6- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0"79

7- Beat Feuz (SUI) à 0"86

8- Andreas Sander (ALL) à 0"99

9- Alexis Pinturault (FRA) à 1"14

10- Travis Ganong (USA) à 1"15

11- Johan Clarey (FRA) à 1"20

...

14- Nils Allègre (FRA) à 1"35

16- Blaise Giezendanner (FRA) à 1"48

27- Roy Piccard (FRA) à 1"92

33- Maxence Muzaton (FRA) à 2"04

41- Matthieu Bailet (FRA) à 2"85

45- Victor Schuller (FRA) à 3"19

...



Abandons : Carlo Janka (SUI), Sam Mulligan (CAN), Thomas Tumler (SUI)...