Super G de Bansko (F) : Shiffrin remet ça !

Spécialiste des épreuves techniques en début de carrière, Mikaela Shiffrin est devenue une skieuse archi-complète, comme le prouve cette étape bulgare de Bansko, où elle a remporté la descente de vendredi, terminé quatrième de la descente de samedi, et gagné le Super G ce dimanche. La skieuse américaine, partie avec le dossard 13, n'a laissé aucune chance à ses adversaires, et s'est imposée avec 29 centièmes d'avance sur Marta Bassino, déjà deuxième samedi lors du triplé italien, et 70 centièmes sur Lara-Gut Behrami, qui monte sur un podium pour la première fois depuis un an, jour pour jour. En retard sur Bassino au troisième intermédiaire, Shiffrin a tout donné sur le bas de la piste pour aller décrocher cette quatrième victoire en Super G dans sa carrière (après Lake Louise et St-Moritz 2018 et Cortina d'Ampezzo 2019).

Shiffrin prend la tête du petit globe du Super G !

Cette sixième victoire de la saison lui permet de s'envoler en tête du classement général de la Coupe du Monde (370 points d'avance sur Federica Brignone, qui a abandonné ce dimanche) et de prendre la tête du classement du Super G, avec 36 points d'avance sur Corinne Suter (4eme). Côté français, Romane Miradoli a une fois de plus été la meilleure tricolore, en finissant onzième, à 1"53 de Shiffrin. Rendez-vous désormais à Sotchi le week-end prochain, pour une descente et un Super G. Et un nouveau triomphe de la reine du ski mondial ?



COUPE DU MONDE (F) / SUPER G DE BANSKO (BULGARIE)

Classement final - Dimanche 26 janvier 2020

1- Mikaela Shiffrin (USA) en 1'10"88

2- Marta Bassino (ITA) à 0"29

3- Lara Gut-Behrami (SUI) à 0"70

4- Corinne Suter (SUI) à 0"92

5- Tina Weirather (LIE) à 1"00

6- Petra Vlhova (SLQ) à 1"13

7- Elena Curtoni (ITA) à 1"23

8- Stephanie Venier (AUT) à 1"25

9- Nina Ortlieb (AUT) à 1"27

10- Anna Veith (AUT) à 1"35

11- Romane Miradoli (FRA) à 1"53

...

21- Tiffany Gauthier (FRA) à 2"70

...



Abandons : Jennifer Piot (FRA), Laura Gauché (FRA) , Ester Ledecka (RTC), Federica Brignone (ITA), Nicole Delago (ITA)...