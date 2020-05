Steyn, JO 1900, Marquinhos : Les 14 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

Se déroulant à Paris du 14 mai au 28 octobre 1900 dans le cadre de l'Exposition universelle, ces Jeux Olympiques on l’a particularité de n’avoir ni cérémonie d’ouverture, ni de serment olympique, ni de mascotte officielle.(rugby) né en 1987François Steyn s'est révélé en 2007 en gagnant la Coupe du monde de rugby à l'âge de 20 ans. Douze ans plus tard, il remporte à nouveau la Coupe du monde 2019. Joueur adroit, agile et puissant, Steyn possède un sacré jeu au pied qui mène puissance et précision. Le Sud-Africain est apprécié pour sa polyvalence, il peut jouer à tous les postes des lignes arrière, sauf en demi de mêlée, et évolue le plus souvent au poste d'arrière ou de centre.(football) né en 1994Après un début de carrière passé au Brésil puis en Italie, Marquinhos débarque au PSG à l’été 2013 contre un chèque de 30 millions d’euros, en provenance de la Roma. Avec le club de la capitale, Marquinhos s’affirme au point de devenir l’un des meilleurs défenseurs de la planète, et remporte six fois le Championnat de France. Sept années après son arrivée, Marquinhos, qui évolue aussi au milieu, fait désormais partie des rares capitaines du vestiaire parisien.(basketball) décédé en 2003Dave DeBusschere est connu pour avoir fait partie de l’équipe des New York Knicks double championne NBA en 1970 et 1973. Sélectionné à 8 reprises pour le All Star Game, DeBusschere est intronisé au Hall of Fame à la fin de sa carrière. Sportif complet, Dave Debsschere fut également lanceur en Ligue majeure de baseball avec les White Sox de Chicago durant la saison 1962-63.