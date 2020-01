Sprint par équipes de Dresde (H) : Encore un succès pour Chanavat, avec Jay

L’équipe de France de sprint est en grande forme à Dresde. Vainqueur ce samedi de l’épreuve individuelle de sprint, Lucas Chanavat a ajouté un nouveau succès à son palmarès, cette fois par équipes avec Renaud Jay. Après avoir signé le meilleur temps des demi-finales devant la paire italienne Zelger-Pellegrino et les Norvégiens Aune-Brandsdal, les Tricolores n’ont pas relâché leurs efforts à l’occasion de la finale, pour laquelle ils étaient accompagné de la deuxième équipe française composée de Valentin Chauvn et Richard Jouve. Si cette deuxième équipe n’a pas pu prendre part à l’explication finale pour la victoire dans les rues de la cité allemande, Lucas Chanavat a tout donné pour devancer de neuf centièmes les Suédois Marcus Grate et Johan Haeggstroem, les Russes Andrey Krasnov-Gleb Retivykh complétant le podium à 18 centièmes. Pour Lucas Chanavat, il s’agit de la troisième victoire en Coupe du Monde cette saison, après les sprints individuels de Planica et de Dresde.



SKI DE FOND / COUPE DU MONDE (H)

Sprint par équipes de Dresde (Allemagne) - Finale - Dimanche 12 janvier 2020

1- France I (Jay-Chanavat) en 14’30’’66

2- Suède I (Grate-Haeggstroem) à 0’’09)

3- Russie I (Krasnov-Retivykh) à 0’’18

4- Norvège I (Taugboel-Skar) à 0’’56

5- Norvège II (Aune-Brandsdal) à 0’’88

...

7- France II (Chauvin-Jouve) à 6’’93

...