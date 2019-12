Sprint d'Östersund (F) : Wierer débute en fanfare

La revanche d'Aymonier

La saison débute de la meilleure des façons pour Dorothea Wierer ! Déjà victorieuse du relais mixte avec l'Italie samedi, la gagnante de la Coupe du Monde 2018-19 a remporté le sprint d'Östersund ce dimanche, en parcourant les 7,5 km en un peu moins de vingt minutes.pour devancer de 8"6 la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, qui a commis deux fautes, et de 11"9 la Tchèque Marketa Davidova qui, elle, n'a pas commis la moindre erreur. La Norvégienne Tiril Eckhoff, qui comptait huit centièmes d'avance sur Wierer avant le dernier tir, s'est complètement trouée en faisant quatre fautes. Elle a terminé 40eme.Côté français, la belle performance du jour est à mettre à l'actif de Célia Aymonier. La biathlète de 28 ans souhaitait prendre sa revanche sur le relais mixte, où elle avait plombé l'équipe de France en effectuant deux tours de pénalité et en tirant six pioches sur le premier relais samedi.Les autres Bleues ont été plus en retrait, avec une 17eme place pour Julia Simon, une 21eme place pour Anaïs Bescond, une 39eme place pour2- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 8"6 (2)3- Marketa Davidova (RTC) à 11"9 (0)4- Franziska Preuss (ALL) à 19"2 (0)5- Linn Persson (SUE) à 21"6 (1)6- Denise Herrmann (ALL) à 22"1 (1)7- Katharina Innerhofer (AUT) à 37"3 (1)8- Lena Haecki (SUI) à 39"6 (2)9-10- Vita Semerenko (UKR) à 41"1 (1)...17-21-39-72-83-...