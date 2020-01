Sprint d'Oberhof : Roeiseland triomphe dans le brouillard, Simon troisième

COUPE DU MONDE (F) / SPRINT D'OBERHOF (ALLEMAGNE)

Classement final (7,5km) - Jeudi 9 janvier 2020

1- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) en 22'04"9 (0 faute)

2- Denise Herrmann (ALL) à 33"1 (1)

3- Julia Simon (FRA) à 47"4 (1)

4- Dorothea Wierer (ITA) à 1'01"8 (1)

5- Tiril Eckhoff (NOR) à 1'07"1 (2)

6- Paulina Fialkova (SLQ) à 1'09"1 (1)

7- Emma Lunder (CAN) à 1'14"9 (0)

8- Monika Hojnisz-Starega (POL) à 1'15 (1)

9- Kamila Zuk (POL) à 1'29"8 (2)

10- Katharina Innerhofer (AUT) à 1'32"8 (2)

...

26- Célia Aymonier (FRA) à 2'13"8 (4)

28- Justine Braisaz (FRA) à 2'15"7 (4)

30- Anaïs Bescond (FRA) à 2'21"5 (3)

37- Chloé Chevalier (FRA) à 2'40"1 (2)



Forfait : Caroline Colombo (FRA)