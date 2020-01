Sprint de Ruhpolding (F) : Eckhoff prend le pouvoir, Simon encore dans le Top 10

Et Julia Simon prend une superbe 3e place au classement général 💪🇫🇷 #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/DPW3Fkwukd

COUPE DU MONDE (F) / SPRINT DE RUHPOLDING (ALLEMAGNE)

Classement final (7,5km) - Mercredi 15 janvier 2020

Il fallait signer un sans-faute pour terminer dans le Top 5 du sprint de Ruhpolding, première épreuve de la cinquième étape de la Coupe du Monde de biathlon ! Et parmi les cinq biathlètes ayant réussi leurs dix tirs, Tiril Eckoff s’est montrée la plus rapide ! La Norvégienne de 29 ans a parcouru les 7,5 kilomètres tracés dans la station allemande en 18’55, passant en tête à huit des dix points de passage intermédiaire. Elle a devancé de 30 secondes la Suédoise Hanna Oeberg et de 37 celle qui était en tête du classement général de la Coupe du Monde, la tenante du titre Dorothea Wierer. « Était », car grâce à sa victoire de ce mercredi,Régulière depuis le début de saison, la biathlète française de 23 ans a terminé septième du sprint, à 59 secondes d’Eckhoff, après avoir commis une faute sur son deuxième tir. Justine Braisaz (22eme), Anaïs Bescond (39eme) et Chloé Chevalier (60eme) n’ont pas brillé, mais elles disputeront tout de même la poursuite dimanche.2- Hanna Oeberg (SUE) à 29"7 (0)3- Dorothea Wierer (ITA) à 36"8 (0)4- Hanna Sola (BIE) à 50"1 (0)5- Paulina Fialkova (SLQ) à 51"2 (0)6- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 55"4 (1)7-8- Vanessa Hinz (ALL) à 1'03"2 (1)9- Lisa Vittozzi (ITA) à 1'06"3 (1)10- Kamila Zuk (POL) à 1'09"3 (1)...22-39-60-64-69-...