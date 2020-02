Slalom géant de Naeba (H) : Première pour Zubcic, Pinturault déçoit

Alexis Pinturault espérait profiter du week-end japonais consacré aux épreuves techniques pour revenir sur ses concurrents norvégiens Aleksander Aamodt Kilde et Henrik Kristoffersen au classement général de la Coupe du Monde. A l’issue de la première journée, c’est raté… Le Français n’a en effet pris que la quinzième place du slalom géant de Naeba, alors que Kristoffersen a terminé cinquième et Kilde sixième. La course a été remportée par le Croate Filip Zubcic qui décroche, à 27 ans, sa première victoire en Coupe du Monde, lui n’avait connu qu’un seul podium jusque-là (deuxième du géant d’Adelboden le mois dernier). Il n’avait pourtant terminé que douzième de la première manche, à 1"54 de Kristoffersen, mais a signé une deuxième manche magnifique pour s’imposer avec 74 centièmes sur le Suisse Marco Odermatt, troisième de la première manche, et 1"07 sur l’Américain Tommy Ford, dixième du premier run.

Pinturault perd du terrain

Alexis Pinturault avait quant à lui terminé sixième de la première manche, mais est passé à côté de la deuxième, sans commettre de grosses erreurs. « C'est même rageant de ne pas avoir d'explications précises. Les conditions météo étaient quand même compliquées : du vent en rafales irrégulières, un peu de pluie en deuxième manche, une visibilité limitée. Et puis la neige était très molle, elle roulait, surtout en première manche avec le soleil. La course a souri à quelques athlètes, mais pas à moi », a reconnu le skieur français auprès de L’Equipe. A cause de ce mauvais résultat, Pinturault se retrouve 124 points de Kilde et 50 de Kristoffersen au classement du gros globe, avant le slalom de dimanche, où il devra absolument signer un excellent résultat pour continuer à y croire, la saison se terminant dans un mois.

Favrot brille, Noël s'est testé

La journée n’a pourtant pas été noire pour les Français, puisqu’ils sont deux à terminer dans le Top 10 : Victor Muffat-Jeandet septième et Thibaut Favrot huitième, qui signe ainsi le meilleur résultat de sa carrière en géant, à 25 ans. Clément Noël, qui s’était aligné en géant pour la première fois de sa carrière afin de préparer le slalom de dimanche, ne s’est pas qualifié pour la deuxième manche.



COUPE DU MONDE (H) / SLALOM GEANT DE NAEBA (JAPON)

Classement final - Samedi 22 février 2020

1- Filip Zubcic (CRO) en 2'37"25

2- Marco Odermatt (SUI) à 0"74

3- Tommy Ford (USA) à 1"07

4- Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) à 1"13

5- Henrik Kristoffersen (NOR) à 1"14

6- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 1"15

7- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1"16

8- Thibaut Favrot (FRA) à 1"24

9- Zan Krajec (SLO) à 1"31

10- Luca De Aliprandini (ITA) à 1"42

...

15- Alexis Pinturault (FRA) à 1"59

18- Mathieu Faivre (FRA) à 1"76

...



Abandons en deuxième manche : Dominik Rashner (AUT), Justin Murisier (CAN)



Non qualifiés pour la deuxième manche : Clément Noël (FRA) , Albert Popov (BUL), Tanguy Nef (SUI), Ryan Cochran-Siegle (USA)...



Abandon en première manche : Kristoffer Jakobsen (SUE)