Slalom géant de Beaver Creek (H) : Les Norvégiens et les Américains brillent, pas Pinturault

Il fallait être américain ou norvégien pour terminer dans le Top 4 de la première manche du slalom géant de Beaver Creek, dans le Colorado, ce dimanche ! Tommy Ford (30 ans) a en effet créé la surprise en signant le meilleur temps de la manche, en 1'16"40. Mais le plus dur reste à venir pour l’Américain, qui n’a jamais fait mieux que quatrième dans un géant de Coupe du Monde (à Sölden fin octobre). Ford a devancé de 20 et 23 centièmes deux Norvégiens qui seront une véritable menace lors de la deuxième manche : Leif Kristian Nestvold-Haugen et Henrik Kristoffersen. Ted Ligety complète ce Top 4, même s’il pointe à 61 centièmes de son compatriote.

Une grosse faute pour Pinturault

Faisant partie des favoris, Alexis Pinturault, le vainqueur de Sölden, a quant à lui perdu tout espoir de doublé, en commettant une grosse faute sur le haut du parcours qui lui a fait perdre beaucoup de temps. Il se retrouve 16eme à 1"96 de Ford et va devoir batailler pour intégrer le Top 10. Ce qui n’est pas le cas de Mathieu Faivre et Victor Muffat-Jeandet, 7eme et 9eme, qui peuvent viser un Top 5. A noter que de grands noms ne seront pas en deuxième manche, comme Aleksander Aamodt Kilde, Marco Odermatt ou Kjetil Jansrud, qui sont passés à côté lors de ce premier run grandement perturbé par le brouillard. La deuxième manche doit débuter à 20h45.



COUPE DU MONDE (H) / SLALOM GEANT DE BEAVER CREEK (ETATS-UNIS)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 8 décembre 2019

1- Tommy Ford (USA) en 1'16"40

2- Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) à 0"20

3- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0"23

4- Ted Ligety (USA) à 0"61

5- Zan Kranjec (SLO) à 0"71

6- Trevor Philp (CAN) à 0"79

7- Mathieu Faivre (FRA) à 1"07

8- Matts Olsson (SUE) à 1"13

9- Justin Murisier (CAN) à 1"18

- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1"18

...

16- Alexis Pinturault (FRA) à 1"96

24- Thibaut Favrot (FRA) à 2"94

30- Cyprien Sarrazin (FRA) à 3"43



Abandons : Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Manfred Moelgg (ITA), Marco Odermatt (SUI), Kjetil Jansrud (NOR)...



Non qualifiés pour la deuxième manche : Dominik Paris (ITA), Fritz Dopfer (ALL)...