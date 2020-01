Slalom géant d'Adelboden (H) : De Aliprandini meilleur temps, Faivre en embuscade

Difficile de savoir qui va remporter le slalom géant d'Adelboden ! Luca De Aliprandini, qui n'a encore jamais gagné en Coupe du Monde, a certes réussi le meilleur temps de la première manche, mais avec 19 skieurs classés dans la même minute, tout semble possible lors de la deuxième manche, qui débutera à 13h30. Dans des conditions parfaites sur la piste suisse, De Aliprandini a devancé de quatre centièmes son surprenant compatriote Giovanni Borsotti, parti avec le dossard 53 et qui n'a plus terminé un géant de Coupe du Monde depuis mars 2018, de onze centièmes le régional de l'étape Loic Meillard, et de treize centièmes le Français Mathieu Faivre et le Canadien Erik Read. Alexis Pinturault, qui a commis une erreur sur le haut du parcours, est quant à lui onzième, à 51 centièmes. Une place sur le podium reste envisageable pour le leader du classement général de la Coupe du Monde, mais il faudra signer une énorme deuxième manche. Une deuxième manche que ne verront pas deux skieurs vainqueurs en géant cette saison, Leif Kristian Nestvold-Haugen et Tommy Ford, qui sont sortis de la piste.



COUPE DU MONDE (H) / SLALOM GEANT D'ADELBODEN (SUISSE)

Classement de la première manche - Samedi 11 janvier 2020

1- Luca De Aliprandini (ITA) en 1'12"55

2- Giovanni Borsotti (ITA) à 0"04

3- Loic Meillard (SUI) à 0"11

4- Erik Read (CAN) à 0"13

- Mathieu Faivre (FRA) à 0"13

6- Zan Kranjec (SLO) à 0"24

7- Filip Zubcic (CRO) à 0"26

8- Alexander Schmid (ALL) à 0"38

9- Lucas Braathen (NOR) à 0"39

10- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0"45

11- Riccardo Tonetti (ITA) à 0"51

- Alexis Pinturault (FRA) à 0"51

...

15- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 0"74

22- Thibaut Favrot (FRA) à 1"20

27- Cyprien Sarrazin (FRA) à 1"31

...



Abandons : Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR), Tommy Ford (USA), Gino Caviezel (SUI), Elia Zurbriggen (SUI)...



Non qualifiés pour la deuxième manche : Adam Zampa (SLQ), Trevor Philp (CAN)...