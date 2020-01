Slalom de Zagreb (H) : Zenhaeusern en tête, Noël en embuscade

Victor Muffat-Jeandet peut encore y croire, Jean-Baptiste Grande se montre

SKI ALPIN / COUPE DU MONDE (H)

Slalom de Zagreb (Croatie) - Première manche - Dimanche 5 janvier 2020

Clément Noël (FRA) à 0’’27

Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1’’08

Alexis Pinturault (FRA) à 1’’12

Jean-Baptiste Grange (FRA) à 1’’35

Robin Buffet (FRA) à 2’’00

Julien Lizeroux (FRA) à 3’’18

Tout au long de la première manche du slalom de Zagreb, Ramon Zenhaeusern n'a pas quitté sa place de leader. Premier à s'élancer, le Suisse a réalisé un chrono de 57’’49. Une marque de référence qu'aucun des 63 engagés n'a réussi à battre. La faute à un passage de route qui a été sous-estimé par de nombreux skieurs. Ils sont nombreux à avoir perdu du temps sur cette plaque de glace située à mi-parcours. Le premier a avoir été surpris est le Français Alexis Pinturault. Avec son dossard numéro 2, il a complètement perdu appui et s'est fait une grosse frayeur. Après avoir réussi à atterrir sur ses skis, il n'a pas eu assez de vitesse pour relancer correctement. Il a terminé à plus d'une seconde du leader du jour. Une très mauvaise opération à première vue. Mais quand Henrik Kristoffersen s'est fait piéger au même endroit, il devenait presque évident que d'autres allaient suivre. Pas Michael Matt qui a su limiter sa perte de temps pour terminer à 0’’07 du leader suisse.Le Français a longtemps pensé réaliser le troisième meilleure temps mais Linus Strasser a réussi à s'intercaler avec un temps de 57’’67. Manfred Moelgg complète le top cinq à quatre centièmes du jeune skieur français.D'autres Français étaient engagés. Mais le Top 10 s'est refusé à eux. Malgré un départ moyen, Victor Muffat-Jeandet a réussi à limiter la casse pour finir à un tout petit peu plus d'une seconde de Zenhaeusern. Un temps qui lui permet de réaliser le 12eme chrono de l'après-midi. Il est deux places devant Alexis Pinturault qui a un temps été disqualifié.Jean-Baptiste Grange suit avec le 18eme temps. Robin Buffet et Julien Lizeroux se sont aussi élancés sur la piste croate mais ils ont terminé au-delà de la 30eme place.Michael Matt (AUT) à 0’’07Linus Strasser (ALL) à 0’’18Manfred Moelgg (ITA) à 0’’31André Myhrer (SUE) à 0’’36Manuel Feller (AUT) à 0’’50Alex Vinatzer (ITA) à 0’’82Simon Maurberger (ITA) à 0’’96Zan Kranjec (SLO) à 0’’99