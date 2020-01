Quelle belle journée pour le ski alpin français ! Quelques minutes après la victoire de Clara Direz sur le géant parallèle de Sestriere, Clément Noël est lui aussi monté sur la plus haute marche du podium, à l’occasion du slalom de Wengen. Une épreuve spéciale pour lui puisque c’est dans la station suisse qu’il avait décroché sa première victoire en Coupe du Monde, il y a un an. Largement en tête de la première manche, avec 67 centièmes d‘avance sur Henrik Kristoffersen, le Vosgien est parvenu à conserver la première place, mais il a tremblé. Auteur de plusieurs fautes d’intérieur, il a perdu une partie de son avance, mais a réussi à garder 40 précieux centièmes pour battre le Norvégien, qui avait pris provisoirement la tête sur le Russe Alexander Khoroshilov, qui complète le podium. Il s’agit de la cinquième victoire de sa carrière, la cinquième en slalom. Un succès qui lui permet de grimper à la deuxième place du classement de la discipline, à 62 points de Kristoffersen.

Pinturault se rate, Grange épate

Le Norvégien est aussi en tête du classement général, grâce à la contre-performance d’Alexis Pinturault, quatrième de la première manche mais qui a enfourché au milieu de la deuxième. Le Français a désormais 58 points de retard sur le Norvégien. Si Pinturault a déçu dans ce second run, cela n’a pas été le cas de Jean-Baptiste Grange. L’ancien double champion du monde de la discipline, âgé de 35 ans et de retour après une grave blessure au genou, a réussi le deuxième meilleur temps (derrière l’Autrichien Fabio Gstrein), pour remonter de la 22eme à la 9eme place. De bon augure avant le slalom de Kitzbühel dimanche prochain !



COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE WENGEN (SUISSE)

Classement final - Dimanche 19 janvier 2020

1- Clément Noël (FRA) en 1'46"43

2- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0"40

3- Alexander Khoroshilov (RUS) à 0"83

4- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0"85

5- Daniel Yule (SUI) à 0"90

- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0"90

7- Marco Schwarz (AUT) à 0"91

8- Tanguy Nef (SUI) à 1"05

9- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 1"23

10- Loic Meillard (SUI) à 1"32

...

14- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1"53

...



Abandons : A lexis Pinturault (FRA), Alex Vinatzer (ITA), Albert Popov (BUL), Trevor Philp (CAN)



Si vous avez manqué la première manche :



Vainqueur de sa première épreuve de Coupe du Monde il y a un an lors du slalom de Wengen, Clément Noël est bien parti pour réussir le doublé ! Le skieur français de 22 ans a écrasé la concurrence lors de la première manche du slalom dans la station suisse, en devançant de 67 centièmes son dauphin, le Norvégien Henrik Kristoffersen, et de de 73 centièmes l’Autrichien Marco Schwarz. Parti avec le dossard 1, le Vosgien n’a pas commis la moindre erreur et sa deuxième victoire de la saison (après le slalom de Zagreb le 5 janvier) lui tend les bras s’il ne prend pas trop de risques lors de la deuxième manche, qui débutera à 13h15. Alexis Pinturault, quant à lui, occupe la quatrième place, à 26 centièmes du podium provisoire. Victor Muffat-Jeandet est le troisième Français du Top 10, à 1’’46 de Noël. Cela s’est moins bien passé pour les « anciens » : Jean-Baptiste Grange a pris la 22eme place, à plus de deux secondes de son compatriote, alors que Julien Lizeroux ne sera pas qualifié pour la deuxième manche.



COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE WENGEN (SUISSE)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 19 janvier 2020

1- Clément Noël (FRA) en 50"72

2- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0"67

3- Marco Schwarz (AUT) à 0"73

4- Alexis Pinturault (FRA) à 0"99

- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0"99

6- Loic Meillard (SUI) à 1"18

7- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 1"18

8- Tanguy Nef (SUI) à 1"21

9- Alexander Khoroshilov (RUS) à 1"43

10- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1"46

...

22- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 2"02

...



Non qualifiés pour la deuxième manche : Julien Lizeroux (FRA), Stefano Gross (ITA), Riccardo (Tonetti), Adam Zampa (SLQ)...



Abandons : Robin Buffet (FRA) , Théo Letitre (FRA) , Armand Marchant (BEL), Michael Matt (AUT), Andre Myhrer (SUE), Zan Kranjec (SLO)...