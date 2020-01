Slalom de Schladming (H) : La première manche pour Marco Schwarz

Devant une foule acquise à sa cause, Marco Schwarz s'est illustré sur les pentes de Schladming. En 51"41, l'Autrichien a remporté la première manche du slalom masculin. Malgré l'épais brouillard qui réduisait la visibilité au niveau du départ, le cinquième du classement général de la discipline a été le plus rapide. Avec un ski assuré, il n'a pas commis d'erreur au moment de réaliser le premier passage du jour. Son temps de référence a tenu toute la soirée. Mais il faut dire qu'il n'a jamais été réellement en danger. Parti avec le dossard numéro 2, Alexis Pinturault avait bien commencé mais il a perdu du temps dans le deuxième intermédiaire. Le Français a terminé à la troisième place avec seulement trois dixièmes de retard sur le leader. Henrik Kristoffersen s'est élancé juste après le champion du Monde du combiné et a réussi à s'intercaler entre les deux premiers partants. Le Norvégien aura une carte à jouer sur les coups de 21h.

5/5 pour les Français

En perdant appui dès la troisième porte, Clément Noël a eu moins de réussite. Il perdu tout espoir de podium en Autriche six secondes après son départ. Le Vosgien a quand même réussi à repartir malgré sa perte de vitesse. En évitant d'enfourcher il a terminé en 54"01 soit le trentième et dernier temps qualificatif pour la deuxième manche. Après lui, il a été difficile pour les skieurs suivants d'espère monter sur le podium. En raison du devers en formation, personne n'a terminé à moins 0"75 de Schwarz. Daniel Yule et Sebastian Foss-Solevaag ont quand même réussi à passer sous la seconde de retard pour compléter le top 5. Le ski français a réussi un beau tir groupé en qualifiant ses cinq participants pour la deuxième manche. Julien Lizeroux (17eme) et Jean-Baptiste Grange (25eme) ont terminé dans le top 30. De bon augure avant la deuxième manche !



COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE SCHLADMING (AUTRICHE)

Classement de la 1ere manche - Mardi 28 janvier 2020

1- Marco Schwarz (AUT) en 51"41

2- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0"14

3- Alexis Pinturault (FRA) à 0"32

4- Daniel Yule (SUI) à 0"75

5- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0"99

6- Alex Vinatzer (ITA) à 1"25

7- Dave Ryding (GBR) à 1"29

8- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1"38

9- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 1"43

10- Stefano Gross (ITA) à 1"44

...

17- Julien Lizeroux (FRA) à 1"84

25- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 2"34

30- Clément Noël (FRA) à 2"60

...