Slalom de Madonna di Campiglio (H) : La première manche remportée par Daniel Yule, loin devant les Français

En trois jours, Clément Noël est passé du bonheur d’une victoire à Zagreb à une course plus difficile. Avec le dossard rouge de leader de la Coupe du Monde de la spécialité, le skieur de Val d’Isère est passé un peu à côté de sa première manche à Madonna di Campiglio. Parti fort, il a commis une erreur dans la pente de la Canalone Miramonti et concédé huit dixièmes au Suisse Daniel Yule, vainqueur sur cette même piste la saison passée. Ce dernier, très solide sur la deuxième partie de manche, a su remonter trois dixièmes de retard sur un Henrik Kristoffersen très revanchard après sa 19eme place en Croatie pour devancer le Norvégien de 19 centièmes. Andre Myhrer complète le podium de ce premier tracé à quatre dixièmes devant la surprise Alexander Khoroshilov et son dossard 25.

Pinturault pas mieux que Noël

Parti juste après Clément Noël, avec le dossard numéro 8, Alexis Pinturault a confirmé ses difficultés en slalom. Passé à côté à Levi avant de s’imposer à Val d’Isère, le skieur de Courchevel n’a cessé de perdre du temps sur Daniel Yule au fil de cette première manche avant de couper la ligne d’arrivée avec 91 centièmes de retard sur le Suisse. Une contre-performance qui, tout comme son compatriote, va l’obliger à forcer lors de la deuxième manche afin d’espérer remonter dans la hiérarchie. Alors que Victor Muffat-Jeandet a enfourché à mi-distance, Jean-Baptiste Grange a concédé une seconde et demie au meilleur temps, juste devant Julien Lizeroux. La qualification pour la deuxième manche est très incertaine pour les deux Tricolores.



SKI ALPIN / COUPE DU MONDE (H)

Slalom de Madonna di Campiglio (Italie) - Première manche (après 30 dossards) - Mercredi 8 janvier 2020

1- Daniel Yule (SUI) en 47’’56

2- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0’’19

3- Andre Myhrer (SUE) à 0’’40

4- Alexander Khoroshilov (RUS) à 0’’42

5- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0’’53

6- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0’’54

7- Marco Schwarz (AUT) à 0’’76

8- Clément Noël (FRA) à 0’’80

9- Alexis Pinturault (FRA) à 0’’91

10- Alex Vinatzer (ITA) à 0’’95

...

19- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 1’’50

...

25- Julien Lizeroux (FRA) à 1’’88

...