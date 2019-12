Slalom de Lienz (F) : Vlhova seule à résister à Shiffrin lors de la première manche

Mikaela Shiffrin est décidément à l’aise à Lienz. Victorieuse du slalom géant ce samedi dans la station autrichienne, l’Américaine s’est montrée la plus rapide lors de la première manche du slalom. La première marque de référence a été établie par Petra Vlhova mais la Slovaque, en manque de rythme surtout sur le bas du parcours, a ouvert la porte à sa principale rivale. En retard de moins d’un dixième sur les trois premiers quarts du parcours, Mikaela Shiffrin a su accélérer ses skis dans la pente pour reprendre un quart de seconde à Petra Vlhova. Mais derrière ce duo de feu, le reste des concurrentes n’a jamais su s’approcher à moins de sept dixièmes.

Liensberger sur sa lancée, mais loin de Shiffrin

Les petits dossards ont été nettement favorisés sur cette piste du Schlossberg, à Lienz. En effet, le revêtement s’est rapidement dégradé et, avec le dossard numéro 5, Nina Haver-Loeseth a été la plus grande menace pour Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova mais cet écart de 70 centièmes va être difficile à combler sur le deuxième tracé. Libérée par son tout premier podium en carrière ce samedi sur le géant, Katharina Liensberger a signé le quatrième temps de cette première manche du slalom, à 76 centièmes de l’Américaine quand la Canadienne Laurence Saint-Germain complète le Top 5 avec un écart proche de la seconde. Avec de gros dossards, les Françaises Joséphine Forni (54), Doriane Escané (55) et Marie Lamure (68) devront réaliser une belle performance pour accrocher le Top 30 et la deuxième manche.



SKI ALPIN / COUPE DU MONDE (F)

Slalom de Lienz (Autriche) - Première manche (après 30 dossards) - Dimanche 29 décembre 2019

1- Mikaela Shiffrin (USA) en 54’’54

2- Petra Vlhova (SLQ) à 0’’26

3- Nina Haver-Loeseth (NOR) à 0’’70

4- Katharina Liensberger (AUT) à 0’’76

5- Laurence Saint-Germain (CAN) à 0’’97

6- Lena Duerr (ALL) à 0’’99

7- Wendy Holdener (SUI) à 1’’12

8- Michelle Gisin (SUI) à 1’’21

9- Christina Ackermann (ALL) à 1’’32

10- Katharina Gallhuber (AUT) à 1’’37

...