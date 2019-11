Slalom de Levi (H) : Meilleur temps de la première manche pour Clément Noël

Il ne fallait pas avoir un dossard trop élevé et un peu de chance pour briller lors de la première manche du slalom de Levi. Et, un mois après sa victoire lors du géant d’ouverture à Sölden, Alexis Pinturault n’a pas eu de chance, contrairement à Clément Noël. Jamais en réussite à Levi depuis le début de sa carrière, avec une huitième place comme meilleur résultat en 2017 et un abandon l’an passé, le chef de fil de l’équipe de France a, en effet, totalement manqué son passage et voit sa place en deuxième manche en très grand danger. Face à une neige tombant en abondance et une visibilité réduite, Alexis Pinturault a limité au maximum la prise de risques tout au long du parcours et le résultat s’avère décevant. Le skieur de Moutiers a concédé pas moins de 2’’48 par rapport au meilleur temps signé par... Clément Noël !

Noël sauve les ambitions tricolores

Vainqueur de trois des cinq derniers slaloms disputés la saison dernière, le natif de Remiremont est reparti sur le même rythme cette saison et a signé le meilleur temps de la manche en 54’’55 au prix d’un bas de pente exceptionnel. Devançant à ce moment-là Ramon Zenhausern et Henrik Kristoffersen de six dixièmes, le Français a vu le seul Dave Ryding se rapprocher à 39 centièmes de sa marque avec seulement huit skieurs dans la même seconde après 30 dossards. Une première manche qui s’est avérée difficile pour le reste du clan tricolore car Jean-Baptiste Grange a fait à peine mieux qu’Alexis Pinturault quand Victor Muffat-Jeandet a concédé 2’’75 à son compatriote. Julien Lizeroux, pour sa part, a enfourché et ne verra pas la deuxième manche.



SKI ALPIN / COUPE DU MONDE (H)

Slalom de Levi (Finlande) - Première manche (après 30 dossards) - Dimanche 24 novembre 2019

1- Clément Noël (FRA) en 54’’55

2- Dave Ryding (GBR) à 0’’39

3- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0’’66

4- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0’’68

5- Christian Hirschbuehl (AUT) à 0’’78

6- Manfred Moelgg (ITA) à 0’’91

7- Daniel Yule (SUI) à 0’’94

8- Andre Myhrer (SUE) à 1’’00

9- Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) à 1’’16

10- Elias Kolega (CRO) à 1’’33

...

22- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 2’’32

...

25- Alexis Pinturault (FRA) à 2’’48

...

27- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 2’’75

...