Slalom de Levi (F) : Shiffrin battue par Vlhova lors de la première manche

Un mois après l’ouverture à Sölden, la Coupe du Monde de ski alpin donne son vrai coup d’envoi à Levi ce week-end avec un slalom au programme. Battue en Autriche par la surprise Alice Robinson, c’est avec l’esprit de revanche de Mikaela Shiffrin a abordé cette deuxième étape de la saison et l’Américaine n’a pas fait semblant. Flanquée du dossard numéro 1, la « Reine des Neiges » a immédiatement signé la première référence en 58’’78 dans la brume finlandaise mais c’était sans compter sur Petra Vlhova. La Slovaque, médaillée de bronze aux Mondiaux d’Åre dans la discipline, a amélioré la marque établie par Mikaela Shiffrin de 13 centièmes de seconde (58’’65) pour s’installer durablement en tête de cette première manche. Katharina Truppe, avec le dossard numéro 5, a profité d’une piste encore en bon état pour signer le troisième temps mais l’écart est déjà fait puisque l’Autrichienne a concédé 99 centièmes à Petra Vlhova. Elle devance la Suédoise Anna Swenn Larsson (+1’’31) et la revenante Nina Haver-Loeseth (+1’’46), qui retrouve la compétition onze mois après sa fracture du plateau tibial au genou droit subie lors du slalom de Semmering la saison passée. Avec une piste qui s’est fortement détériorée, les écarts n’ont cessé de se creuser avec l’Allemand Lena Duerr qui prend la dixième place à deux secondes et demie du meilleur temps. Avant la deuxième manche, le ton est donné et Petra Vlhova va tout donner pour compliquer la vie de Mikaela Shiffrin.



SKI ALPIN / COUPE DU MONDE (F)

Slalom de Levi (Finlande) - Première manche (après 30 dossards) - Samedi 23 novembre 2019

1- Petra Vlhova (SLQ) en 58’’65

2- Mikaela Shiffrin (USA) à 0’’13

3- Katharina Truppe (AUT) à 0’’99

4- Anna Swenn Larsson (SUE) à 1’’31

5- Nina Haver-Loeseth (NOR) à 1’’46

6- Wendy Holdener (SUI) à 1’’55

7- Katharina Huber (AUT) à 1’’65

8- Katharina Liensberger (AUT) à 1’’69

9- Michelle Gisin (SUI) à 2’’01

10- Lena Duerr (ALL) à 2’’51

...