Slalom de Chamonix (H) : Yule en tête, Noël et Pinturault en embuscade

Deux mois après l'étape de Val d'Isère, tronquée en raison des conditions météo, la Coupe du Monde de ski masculin est de retour en France ce week-end, avec un slalom samedi, et un géant parallèle dimanche. Sur une piste glacée, c'est le Suisse Daniel Yule, déjà vainqueur de trois slaloms cet hiver, qui a signé le meilleur temps de la première manche du slalom, avec son dossard 4. Il a devancé le Français Clément Noël de 24 centièmes grâce à un meilleur bas de parcours où il a repris du temps sur le Vosgien, parti en premier. L'Italien Stefano Gross, parti avec un plus gros dossard (le 20), termine sur le podium provisoire, à 47 centièmes du Suisse, juste devant Alexis Pinturault. Un petit écart s'est creusé avec les autres skieurs (Foss-Solevaag est cinquième à 34 centièmes de Pinturault) et on peut imaginer que la victoire se jouera entre ces quatre hommes. La victoire, elle ne sera en tout cas pas pour Henrik Kristoffersen, qui a enfourché (son premier abandon de la saison !). En l'absence de leur rival lors de la deuxième manche (à partir de 13h00), Noël et Pinturault ont donc de belles opérations comptables à faire, respectivement au classement de la Coupe du Monde de slalom et au classement général. Mais il ne faudra pas se rater !



COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE CHAMONIX (FRANCE)

Classement de la 1ere manche - Samedi 8 février 2020

1- Daniel Yule (SUI) en 47"81

2- Clément Noël (FRA) à 0"24

3- Stefano Gross (ITA) à 0"47

4- Alexis Pinturault (FRA) à 0"48

5- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0"82

- Marco Schwarz (AUT) à 0"82

7- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0"84

8- Alexander Khoroshilov (RUS) à 0"90

9- Adrian Pertl (AUT) à 1"01

10- Linus Strasser (ALL) à 1"06

...

20- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 1"82

...



Non qualifiés pour la deuxième manche : Victor Muffat-Jeandet (FRA), Zan Kranjec (SLO), Filip Zubcic (CRO), Erik Read (CAN)...



Abandons : Julien Lizeroux (FRA) , Robin Buffet (FRA), Henrik Kristoffersen (NOR), Alex Vinatzer (ITA), Leif Kristian Netsvold-Haugen (NOR), Giuliano Razzoli (ITA)...