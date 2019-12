Quatre jours après avoir fêté ses 25 ans et à quatre jours de Noël, Lucas Chanavat ne pouvait pas rêver plus beau cadeau ! Le fondeur français a remporté sa première épreuve de Coupe du Monde ce samedi, à l’occasion du sprint (style libre) de Planica, en Slovénie. Il a parcouru les 1255m de l’épreuve en 2’14’’41, et a battu de 40 centièmes l’un des cadors de la discipline, l’Italien Federico Pellegrino, et de 83 centièmes le Norvégien Erik Valnes. Un autre Français, Richard Jouve, était présent en finale, et il a terminé cinquième, à 4’’67 de son compatriote.

Trois ans et demi sans victoire pour la France

Alors qu’il était déjà monté à huit reprises sur un podium de Coupe du Monde, Chanavat s’offre sa première victoire et permet à la France de mettre fin à plus de trois ans et demi sans victoire en sprint (Baptiste Gros le 4 mars 2016 à Québec). Chanavat avait montré qu’il était en pleine forme dès les qualifications, où il avait signé le meilleur temps (2’10’’91) des 76 participants. En plus de Chanavat et Jouve, un seul autre Français avait passé le cap des qualifications, Renaud Jay, mais il a été éliminé en quarts de finale. Arnaud Chautemps, Baptiste Gros et Tom Mancini ont quant à eux été éliminés en qualifications.



COUPE DU MONDE (H) / SPRINT DE PLANICA (SLOVENIE)

Classement final - Samedi 21 décembre 2019

1- Lucas Chanavat (FRA) en 2'14"41

2- Federico Pellegrino (ITA) à 0"40

3- Erik Valnes (NOR) à 0"83

4- Sindre Bjoernestad Skar (NOR) à 1"92

5- Richard Jouve (FRA) à 4"67

6- Haavard Solaas Taugboel (NOR) à 12"21