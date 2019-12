Ski de fond : Jouve renonce à la fin du Tour de ski

Richard Jouve préfère en rester là. Le Français, qui préfère rentrer chez lui se reposer, ne s'attardera donc pas plus longtemps au Tour de ski de ski de fond, qui reprend dès ce mardi. Dimanche, lors du sprint libre de Lenzerheide en Suisse, le Tricolore, qui se tourne désormais vers les futures échéances programmées en janvier, avait pourtant décroché une très belle troisième place. Le Haut-Alpin, qui a en ligne de mire, dans un premier temps, l'étape 100% sprint de Dresde les 11 et 12 janvier prochains, a pris cette décision, en total accord avec son staff. Après Lucas Chanavat, en délicatesse avec sa santé depuis sa victoire de Planica en Slovénie, il y a de cela dix jours maintenant, l'équipe de France masculine enregistre donc là déjà son deuxième forfait. Chez les dames, Enora Latuillière ainsi que Laura Chamiot Maitral ont également dit stop. Il ne reste donc désormais plus que huit Français, soit sept garçons et une seule fille.