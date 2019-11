Ski de fond - Coupe du Monde (H) : Jouve débute en fanfare !

La saison débute en fanfare pour Richard Jouve ! Le fondeur français de 25 ans est monté sur le podium de la première épreuve de Coupe du Monde de sprint de la saison, qui se déroule à Ruka en Finlande. Sous une température de -6°c et quelques flocons, Jouve, comme tous les autres concurrents de la finale, n'ont rien pu faire face au triple champion olympique et triple champion du monde, le Norvégien Johannes Klaebo, qui a survolé la finale (1,4km en style classique) et s'est imposé en 2'39"47. Klaebo a devancé son compatriote Paal Golberg de 4"17 et le Français de 4"62. Il s'agit du huitième podium en Coupe du Monde de la carrière de Richard Jouve, qui attend toujours sa première victoire, mais qui a fini neuvième de la Coupe du Monde de sprint la saison passée.

Falla gagne chez les femmes

Le natif de Briançon n'était pas le seul Français au départ ce vendredi à Ruka : Lucas Chanavat a été éliminé en demi-finales et Valentin Chauvin en quarts, alors que Maurice Manificat, Baptiste Gros, Adrien Backscheider et Clément Parisse n'ont pas franchi le stade des qualifications. Du côté des femmes, la victoire est revenue à la Norvégienne Maiken Falla, avec plus de deux secondes d'avance sur la Suédoise Jonna Sundling et l'Américaine Sadie Maubet. Aucune Française n'était en lice.