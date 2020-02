Ski de fond - Championnats du monde (H) : La France cinquième du sprint par équipes

Cinquième jour de compétition aux championnats du monde de ski nordique à Seefeld (Autriche) et toujours pas de médaille pour la France. Dans l'épreuve de sprint style classique par équipes, Richard Jouve et Lucas Chanavat ont pris la cinquième place, à un peu plus de neuf secondes de la Norvège, titrée grâce à Johannes Klaebo et Emil Iversen. La Russie et l'Italie complètent le podium. Dans l'épreuve féminine, c'est la Suède, emmenée par Stina Nilsson et Maja Dahlqvist, qui s'est imposée devant la Slovénie et la Norvège.



C HAMPIONNATS DU MONDE / SPRINT CLASSIQUE PAR EQUIPES

Classement final (6x1,6km) - Dimanche 24 février 2019

1- Norvège en 18'49"86

2- Russie à 1"88

3- Italie à 4"03

4- Suède à 4"73

5- France à 9"13

...