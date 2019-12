Ski de bosses - Coupe du Monde : Perrine Laffont démarre fort !

Perrine Laffont (21 ans) démarre la nouvelle saison de ski de bosses aussi fort qu'elle avait terminé la précédente. Parvenue neuf fois sur le podium la saison dernière en... neuf courses et récompensée surtout à l'arrivée avec son premier gros globe de cristal en carrière, la jeune Ariégeoise a démontré samedi à Ruka (Finlande) dès la première épreuve de Coupe du Monde de la saison qu'il serait très difficile de la faire chuter des sommets. Encore un ton au-dessus de ses concurrent sur la neige finlandaise, Laffont n'a laissé aucune chance à ses deux victimes du jour la Japonaise Kawamura et l'Australienne Cox. Déjà en tête à l'issue du premier run, la championne olympique a de nouveau dicté sa loi à toutes ses rivales en finale, avec un score de 82,72 points, contre 81,26 points pour Kawamura et 78,29 pour Cox. Et dire que la Française avait confié à l'aube de cette nouvelle saison vouloir prendre l'hiver avec « un peu plus de légèreté » et « sans se prendre la tête », par « besoin de souffler » notamment. Résultat : dès sa première sortie, elle triomphe immédiatement et repart sur les mêmes bases que l'hiver dernier. Chez les hommes, Sacha Theocharis et Benjamin Cavet peuvent jalouser leurs compatriotes. Quand Laffont a fait résonner La Marseillaise haut dans le ciel finlandais, ses deux homologues, eux, ont dû se contenter de la 8eme et de la 11eme place.