Ski alpin : Worley est passée sur le billard

Coup d’arrêt pour Tessa Worley au cœur de la saison 2019-20. La skieuse française de 30 ans a été contrainte de passer sur le billard pour une arthroscopie du genou droit, a-t-elle annoncé sur ses réseaux sociaux ce mardi. « La nouvelle année commence par un petit séjour à l’hôpital mais pour me libérer de douleurs et de gênes que j’ai eu sur les skis dernièrement. C’était une intervention qui n’était pas programmée mais je suis contente et soulagée de pouvoir voir l’avenir sereinement maintenant et avec du plaisir sur les skis prochainement. Je vous tiens au courant de mon retour à l’entrainement. C’est prévu avant la fin de l’hiver ! Je dois juste laisser du temps à mon corps de cicatriser. Merci au Dr Sonnery Cottet qui commence à connaitre chaque recoin de l’intérieur de mon genou » écrit la double championne du monde de slalom géant.

Un seul podium pour Worley cette saison

Selon L’Equipe, Worley pourrait revenir à la compétition à la mi-février. Depuis le début de saison, la skieuse française n’a pas énormément brillé. Après sa troisième place lors du géant d’ouverture à Sölden fin octobre, elle n’est plus parvenue à monter sur le podium, avec une cinquième place à Killington, une onzième à Courchevel et une huitième à Lienz en géant, et une neuvième place au Super-G de St-Moritz. Elle est aujourd’hui cinquième du classement de la Coupe du Monde dé géant (son objectif en début de saison) à 116 points de l’Italienne Federica Brignone, et quatorzième du classement général, à 636 points de Mikaela Shiffrin. Heureusement pour elle, d'ici fin février, un seul géant est au calendrier de la Coupe du Monde de ski féminin, celui de Sestrieres le 18 janvier. Son absence, si elle est vraiment de courte durée, ne devrait donc pas lui coûter trop cher.