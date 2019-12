Ski alpin - Vhlova remporte le slalom parallèle de Saint-Moritz

C'est bien connu : quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Le dicton fonctionne aussi visiblement en ski. Et alors que la prêtresse de la discipline Mikaela Shiffrin avait volontairement décidé de faire l'impasse, Petra Vhlova (24 ans) a su tirer son épingle du jeu et assumer parfaitement son statut de grande favorite en l'absence de l'Américaine pour s'imposer dimanche lors du slalom parallèle de Saint-Moritz (Suisse) et remporter ainsi sa première victoire de l'hiver. Après avoir disposé tour après tour de la Néerlandaise Jelinkova, de la Norvégienne Lysdahl, de la Canadienne Laurence Saint-Germain puis de la jeune Slovène championne du monde juniors cette année Meta Hrovat pour s'ouvrir les portes de la finale, la Slovaque a dominé en finale Anna Swenn Larsson. Toutefois, si l'héroïne du jour sur la neige suisse n'avait connu aucun problème pour se hisser jusqu'à la dernière marche, elle a en revanche souffert pour prendre le dessus sur la Suédoise en finale.

Dixième succès en Coupe du Monde pour Vhlova

Vhlova l'emporte ainsi pour deux centièmes quand personne avant Larsson n'avait réussi à terminer à moins de trente secondes de la meilleure slalomeuse du moment derrière la reine Shiffrin. Cette dernière avait préféré laisser ses concurrentes en découdre dans les Grisons et déjà se pencher, de son côté, sur le géant de mardi à Courchevel et le week-end de Val d'Isère dans six jours. La championne du monde d'Are sur le géant en a profité pour grossir encore un peu son palmarès, avec un dixième succès en carrière en Coupe du Monde, elle qui avait dû se contenter de la deuxième place à Killington (derrière Shiffrin) au début du mois. A noter qu'aucune Française n'a participé à ce slalom parallèle, Marie Lamure et Joséphine Forni ayant toutes deux buté sur le mur des qualifications. L'Autrichienne Franziska Gritsch termine, elle, troisième après son succès dans la petite finale aux dépens de Hrovat.