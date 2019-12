L'année dernière, Favrot avait perdu en finale



"🔵Blue course ready? 🔴 Red course ready? Attention..." - everything is set for the first Parallel Giant Slalom of the season and the sky looks blue in @SWCAltaBadia! Let's go!! #fisalpine

15.00 CET Qualification

18.15 CET Finals pic.twitter.com/8ol7BHrdS3

— FIS Alpine (@fisalpine) December 23, 2019

Trois sur sept pour les Bleus. Des sept Français en lice dans les qualifications du géant parallèle d'Alta Badia, premier du genre cette saison, ce lundi après-midi dans les Dolomites, trois se sont hissés dans le tableau final, dont le chef de file des slalomeurs tricolores Alexis Pinturault, septième temps. Le skieur de Courchevel sera accompagné de Thibaut Favrot (19eme temps) et de Mathieu Faivre (20eme). Cyprien Sarrazin, lui, n'a pas passé le cut en revanche. Le surprenant dauphin d'Henri Kristoffersen sur le géant de dimanche et vainqueur de ce parallèle en 2017 a dû se contenter du 42eme temps de ces éliminatoires, à 1”40 du Norvégien Kjetil Aaamodt Kilde, qui s'est montré le plus rapide, quand les 32 meilleurs chronos décrochaient un billet pour le tableau final.Victor Muffat-Jeandet et Clément Noël, finalement engagé, se sont arrêtés plus rapidement encore. Les deux hommes sont sortis dès la première manche. Au même titre que Rémy Falgoux, lui aussi éliminé, ils assisteront de loin à cette phase finale prévue à 18h15 en nocturne et qui verra les 32 qualifiés se défier via des duels sur un géant tracé en parallèle, avec au menu des 16emes, des 8emes, des quarts, des demi-finales et la finale. A noter que l'année dernière, Pinturault et Favrot, déjà présents dans le tableau final, avaient tous deux terminés sur le podium, le premier terminant troisième juste derrière son compatriote, deuxième. Favrot avait subi la loi en finale pour treize centièmes du maître Marcel Hirscher, aujourd'hui retraité. Sans Hirscher, le Strasbourgeois pourrait avoir le champ libre.