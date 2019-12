Ski alpin - Super-G de Val Gardena (H) : Kriechmayr dompte le brouillard

Débuté à 11h45, le Super-G de Val Gardena ne s'est terminé qu'à...15h30 ! Non pas que 500 skieurs ont pris le départ, mais parce que le brouillard présent sur la piste de la station italienne a grandement empêché le bon déroulement de la course. Le Super-G a été retardé de quelques minutes, puis a été arrêté à plusieurs reprises, dont l'une pendant plus d'une heure ! Si bien qu'à 15h30, après une nouvelle interruption, les organisateurs ont décidé d'arrêter la course, alors qu'il restait encore douze skieurs au départ. Même s'il a été amputé, ce Super-G a tout de même compté assez de participants pour être validé, et le vainqueur se nomme Vincent Kriechmayr ! L'Autrichien de 28 ans, parti avec le dossard 7, a décroché sa cinquième victoire en Coupe du Monde, la première cette saison. C'est la première fois qu'il s'impose en Italie. Une victoire sur le fil, car Kriechmayr n'a devancé que de cinq centièmes le Norvégien Kjetil Jansrud, parti avec le dossard 15. L'Allemand Thomas Dressen, vainqueur de la descente de Lake Louise, complète le podium.

Kriechmayr dépasse Pinturault

Côté Français, ils sont deux à terminer dans le Top 10 (un Top 10 extrêmement serré, avec seulement six dixièmes d'écart entre le premier et le dixième). Johan Clarey a pris la septième place et Adrien Théaux la dixième. Les autres tricolores sont au-delà du Top 20, et trois Bleus prévus en fin de programme n'ont même pas pu s'élancer. Grâce à cette victoire, Kriechmayr prend la tête de la Coupe du Monde de Super-G (Théaux est 13eme) et du classement général, avec désormais 48 points d'avance sur Alexis Pinturault. Samedi, l'Autrichien pourrait creuser l'écart, grâce à la descente. Si la météo le permet bien sûr !



COUPE DU MONDE (H) / SUPER-G DE VAL GARDENA (ITALIE)

Classement final - Vendredi 20 décembre 2019

1- Vincent Kriechmayr (AUT) en 1'13"84

2- Kjetil Jansrud (NOR) à 0"05

3- Thomas Dressen (ALL) à 0"22

4- Mauro Caviezel (SUI) à 0"35

5- Dominik Paris (ITA) à 0"36

6- Hannes Reichelt (AUT) à 0"38

7- Johan Clarey (FRA) à 0"54

8- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"54

9- Beat Feuz (SUI) à 0"55

10- Adrien Théaux (FRA) à 0"58

...

22- Brice Roger (FRA) à 1"14

31- Nils Allègre (FRA) à 1"36

39- Blaise Giezendanner (FRA) à 1"82

...



Abandons : Roy Piccard (FRA) , Peter Fill (ITA), Daniel Danklmaier (AUT)



N'ont pas pris le départ : Nicolas Raffort (FRA), Maxence Muzaton (FRA), Victor Schuller (FRA) ...