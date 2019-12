Ski alpin - Super-G de Lake Louise (H) : Le 13 a porté bonheur à Mayer

Sixième victoire en Coupe du Monde pour Matthias Mayer ! Incapable de l'emporter depuis mars 2018, l'Autrichien de 29 ans a renoué avec le succès ce dimanche à l'occasion du Super-G de Lake Louise. Cinquième de la descente samedi, Mayer, parti avec le dossard n°13, a signé une très belle course pour s'imposer avec 40 centièmes d'avance sur le favori Dominik Paris, et 49 sur son compatriote Vincent Kriechmayr. Le vainqueur de la descente, l'Allemand Thomas Dressen, n'a pu faire mieux que dixième, à 1"10 du vainqueur du jour.

Mayer prend la tête de la Coupe du Monde

Comme samedi, Adrien Théaux a terminé meilleur Français, à la 9eme place, à 1"02 de Mayer. Les autres Bleus ont terminé au-delà du Top 20 (Allègre 22eme, Clarey 24eme, Roger 25eme)... Grâce à cette victoire, Matthias Mayer prend la tête de la Coupe du Monde au classement général. Alexis Pinturault est cinquième et Adrien Théaux 17eme. Tout ce petit monde va désormais traverser la frontière pour prendre le chemin de Beaver Creek, dans le Colorado, avec un Super-G programmé vendredi et une descente samedi (il y aura également un slalom géant pour les techniciens dimanche).



COUPE DU MONDE (H) / SUPER-G DE LAKE LOUISE (CANADA)

Classement final - Dimanche 1er décembre 2019

1- Matthias Mayer (AUT) en 1'31"40

2- Dominik Paris (ITA) à 0"40

3- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0"49

- Mauro Caviezel (SUI) à 0"49

5- Mattia Casse (ITA) à 0"60

6- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"76

7- Marco Odermatt (SUI) à 0"85

8- Kjetil Jansrud (NOR) à 0"93

9- Adrien Théaux (FRA) à 1"02

10- Thomas Dressen (ALL) à 1"10

...

22- Nils Allègre (FRA) à 1"72

24- Johan Clarey (FRA) à 1"82

25- Brice Roger (FRA) à 1"89

39- Blaise Giezendanner (FRA) à 2"89

43- Roy Piccard (FRA) à 3"40

...