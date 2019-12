Ski alpin - Super-G de Beaver Creek (H) : Première pour Odermatt, Pinturault engrange

Il avait signé deux podiums en Slovénie et en Andorre en slalom géant au début de cette année, mais c’est aux Etats-Unis, en Super-G, que Marco Odermatt a décroché sa toute première victoire en Coupe du Monde ! Le Suisse de 22 ans a créé la surprise en s’imposant dans la station du Colorado, même si le tracé, très tournant, était plus proche d’un slalom géant que d’un Super-G. Odermatt, parti avec le dossard 2, a dévoré la piste en 1’10’’90 et a devancé deux spécialistes des épreuves de vitesse, Aleksander Aamodt Kilde (de 10 centièmes) et Matthias Mayer, le vainqueur du Super-G de Lake Louise dimanche dernier (de 14 centièmes).

La belle surprise Pinturault

L’autre belle surprise du jour est venue de la quatrième place d’Alexis Pinturault, qui n’avait jamais si bien réussi en Super-G depuis sa troisième place à Beaver Creek (déjà !) il y a cinq ans jour pour jour. Le skieur français en profite donc pour inscrire de gros points (50) pour le classement général de la Coupe du Monde, dont il occupe désormais la cinquième place, derrière des spécialistes de la vitesse, mais devant celui qui est annoncé comme son plus redoutable adversaire, Henrik Kritoffersen (9eme à 27 points de Pinturault). Les autres Français ont beaucoup moins brillé, à l’image d’Adrien Théaux, parti avec le dossard 1, qui a raté une porte. Samedi, c’est une descente qui sera au menu dans le Colorado.



COUPE DU MONDE (H) / SUPER-G DE BEAVER CREEK

Classement final - Vendredi 6 décembre 2019

1- Marco Odermatt (SUI) en 1'10"90

2- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"10

3- Matthias Mayer (AUT) à 0"14

4- Alexis Pinturault (FRA) à 0"37

5- Mauro Caviezel (SUI) à 0"64

6- Travis Ganong (USA) à 0"69

7- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0"74

8- Adrian Smiseth Sejersted (NOR) à 0"86

9- Hannes Reichelt (AUT) ) 0"91

10- Mattia Casse (ITA) à 0"93

...

17- Nils Allègre (FRA) à 1"64

33- Nicolas Raffort (FRA) à 2"18

46- Johan Clarey (FRA) à 2"63

49- Roy Piccard (FRA) à 2"72

...



Abandons : Adrien Théaux (FRA) , Brice Roger (FRA) , Matthieu Bailet (FRA) , Maxence Muzaton (FRA), Josep Ferstl (ALL), Tommy Ford (USA)...