Ski alpin - Slalom géant de Sestrières (F) : Brignone devance Vlhova après la 1ere manche

Sur ses terres, Federica Brignone assume son rang. Actuellement en tête de la discipline, l'Italienne a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Sestrières, disputé sur la piste olympique pour la première fois depuis quatre ans. Dossard numéro 4, Brignone a signé un chrono de 1'10"28 ce samedi matin pour devancer d'un rien la Slovaque Petra Vlhova (à 0"17) et l'Allemande Viktoria Rebensburg (à 0"36), alors que la Suissesse Wendy Holdener est pour l'heure 5eme (à 0"56) et l'Américaine Mikaela Shiffrin 4eme (à 0"42). A noter également, les bonnes prestations des Françaises en Italie. Ainsi, Coralie Frasse Sombet (9eme, à 1"35) et Clara Direz (13eme, à 1"56) ne sont pas loin et tenteront de finir dans le top 10 à Sestrières. En revanche, dans le même temps, Romane Miradoli est sortie du tracée avant la fin et ne verra pas la seconde manche. Avec huit skieuses qui se tiennent en moins d'une seconde, la seconde partie s'annonce palpitante à suivre.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM GEANT DE SESTRIERES (ITALIE)

Classement de la première manche - Samedi 18 janvier 2020

1- Federica Brignone (ITA) en 1'10"28

2- Petra Vlhova (SLQ) à 0"17

3- Viktoria Rebensburg (ALL) à 0"36

4- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"42

5- Wendy Holdener (SUI) à 0"56

6- Alice Robinson (NZL) à 0"59

7- Meta Hrovat (SLO) à 0"74

8- Sara Hector (SUE) à 1"00

9- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 1"35

10- Sofia Goggia (ITA) à 1"38



Abandons : Mina Fuerst Holtmann (NOR), Piera Hudson (NZL), Romane Miradoli (FRA) , Francesca Marsaglia (ITA), Laura Pirovano (ITA)



Non qualifiées pour la deuxième manche : Ekaterina Tkachenko (RUS), Martina Dubovska (RTC)