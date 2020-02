Sa seconde manche a été exceptionnelle. Ce samedi, la Néo-Zélandaise Alice Robinson, âgée de tout juste 18 ans, a remporté le slalom géant de Kransjska Gora en Slovénie. Sa deuxième victoire en Coupe du Monde féminine de ski alpin, après Sölden, déjà cette saison. Deuxième à l'issue de la première manche, la jeune skieuse alpine a alors mis tout le monde d'accord. Malgré quelques petites erreurs, notamment sur la fin du parcours, Alice Robinson a alors relégué ses premières poursuivantes à 1‘’59. Meilleur temps de la première manche, la Slovaque Petra Vlhova n'a rien pu faire et a échoué ainsi à la deuxième place, à 0‘’34. A la troisième place du podium, deux skieuses ont terminé à égalité. Il s'agit de la Slovène et locale Meta Hrovat et de la Suissesse Wendy Holdener.

Brignone pourrait avoir perdu gros

De retour après plusieurs semaines d'absence en raison d'un problème à un genou, Tessa Worley n'a pas démérité. Treizième à l'issue de la première manche, la Française a effectué une belle remontée et se classe finalement neuvième. Les deux autres Françaises engagées étaient également de la partie pour ce second acte. Clara Direz termine 22eme et Romane Miradoli, 28eme. Le classement de la Coupe du Monde de la spécialité est toujours dominé par l'Italienne Federica Brignone, qui n'a pris que la huitième place de ce slalom géant. Par conséquent, Petra Vlhova en profite pour effectuer un beau rapproché et surtout subtiliser la deuxième place de ce classement à l'Américaine Mikaela Shiffrin, toujours absente du circuit de la Coupe du Monde en raison du décès de son père.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM GÉANT DE KRANJSKA GORA (SLOVÉNIE)

Classement final - Samedi 15 février 2020

1- Alice Robinson (NZL) en 1'54‘’32

2- Petra Vlhova (SLQ) à 0‘’34

3- Meta Hrovat (SLO) à 1‘’59

- Wendy Holdener (SUI) à 1‘’59

5- Marta Bassino (ITA) à 1‘’60

6- Tina Robnik (SLO) à 1‘’65

7- Michelle Gisin (SUI) à 1‘’78

8- Federica Brignone (ITA) à 2‘’04

9- Tessa Worley (FRA) à 2‘’18

10- Sara Hector (SUE) à 2‘’19

...

22- Clara Direz (FRA) à 3‘’52

28- Romane Miradoli (FRA) à 4‘’07

...



Abandon : Kristin Lysdahl.



Si vous avez manqué la première manche

Il faudra aller la déloger. Ce samedi, Petra Vlhova s'est adjugée la première manche du slalom géant de Kranjska Gora en Slovénie, comptant pour la Coupe du Monde féminine de ski alpin. Partie avec le dossard numéro 6, la Slovaque a devancé la Néo-Zélandaise Alice Robinson, de 0‘’24, et la surprenante Slovène Meta Hrovat, partie avec le dossard numéro 15 et qui échoue à 0‘’77 de la leader du jour. Pour son grand retour à la compétition après plusieurs semaines d'absence, la Française Tessa Worley, partie avec le dossard numéro 3, a pris la 13eme place. La Tricolore conserve ainsi toutes ses chances d'accrocher un podium final. Deux autres Françaises étaient engagées à l'occasion de cette épreuve. Clara Direz a eu moins de chances que sa leader, puisqu'elle a pris la 27eme place finale. Quant à Romane Miradoli, elle partait plus tard que ses deux compatriotes. En effet, la skieuse alpine portait le dossard numéro 46, mais cela ne l'a pas empêchée de terminer 28eme. Les concurrentes n'auront pas le temps de tergiverser pour se jouer la gagne. La deuxième manche est prévue à 13h00.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM GÉANT DE KRANJSKA GORA (SLOVÉNIE)

Classement de la première manche - Samedi 15 février 2020

1- Petra Vlhova (SLQ) en 57‘’46

2- Alice Robinson (NZL) à 0‘’24

3- Meta Hrovat (SLO) à 0‘’77

4- Wendy Holdener (SUI) à 0‘’86

5- Marta Bassino (ITA) à 0‘’89

6- Federica Brignone (ITA) à 0‘’94

7- Tina Robnik (SLO) à 0‘’95

8- Michelle Gisin (SUI) à 0‘’96

9- Kristin Lysdahl (NOR) à 1‘’23

10- Nina Haver-Loeseth (NOR) à 1‘’29

...

13- Tessa Worley (FRA) à 1‘’48

27- Clara Direz (FRA) à 2‘’16

28- Romane Miradoli (FRA) à 2‘’32

...



Abandons : Thea Louise Stjernesund (NOR), Maria Therese Tviberg (NOR), Estelle Alphand (SUE), Kaja Norbye (NOR)...



Non qualifiées pour la seconde manche : Eva-Maria Brem (AUT)...