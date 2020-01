Ski alpin : Saison terminée pour Adrien Théaux

Info : @AdriTheaux a chuté pendant l’entraînement à Orcières Merlette. Il souffre d’une rupture du LCA du genou droit et d’une fracture du condyle externe ainsi que du plateau tibial interne. Il sera prochainement opéré à Lyon. Sa saison est terminée.

— FFS (@FedFranceSki) January 11, 2020

L’encadrement de l’équipe de France espérait des conséquences limitées

Présent sur le circuit de la Coupe du Monde depuis 2004, Adrien Théaux n’avait jamais connu ça. A 35 ans, le skieur de Val Thorens doit faire face à la première blessure d’importance de sa carrière. Victime d’une chute à l’entraînement ce mercredi à Orcières-Merlette, en plein stage de l’équipe de France de vitesse avant l’enchaînement Wengen-Kitzbühel, Adrien Théaux a vu le diagnostic être sans pitié. Celui qui a signé trois victoires en Coupe du Monde, à Lenzerheide en 2011, Kvitfjell en 2013 et Santa Caterina en 2015, souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, d'une fracture du condyle externe et du plateau tibial. Des blessures pour lesquelles il sera prochainement opéré à Lyon. En conséquence, la saison 2019-2020 du skieur de Val Thorens est d’ores-et-déjà terminée.Une chute qui est intervenue à l’occasion d’une descente d’entraînement et dont les circonstances ont été expliquées par Xavier Fournier, cher de l’équipe de France de vitesse. « Il a fait une faute d'intérieur en descente, il a voulu se récupérer mais le ski a mordu, et il y a eu rotation du genou droit croisé », a déclaré ce dernier dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Désormais, l’encadrement des Bleus est tourné vers la saison prochaine pour Adrien Théaux après avoir un temps espéré que l’étendue des dégâts soit limitée. « On espérait que ça ne soit pas trop grave, mais les examens pratiqués à Lyon ont montré que si. C'est dur pour lui, c'est sa première grosse blessure, à 35 ans, ajoute Xavier Fournier. Il était en forme, skiait bien ces derniers temps. L'objectif est qu'il puisse faire une préparation normale avec nous cet été. Il s'est mis en tête de revenir le plus vite possible. » L’équipe de France va devoir se remobiliser avant les deux monuments qui s’annoncent.