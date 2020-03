Ski alpin : Pinturault va tenter le tout pour le tout

Leader du classement général de la Coupe du Monde de ski alpin et plus que jamais en course pour succéder à Luc Alphand, dernier Français vainqueur du gros globe de cristal, en 1997, Alexis Pinturault va tout mettre en œuvre pour accomplir son rêve. C’est pourquoi le skieur de bientôt 29 ans se rendra bien à Kvitfjell, en Norvège, pour y disputer le Super G dimanche et tenter de glaner de précieux points. « Avant Hinterstoder, c’était sûr que je devais aller à Kvitfjell, parce qu’on devait finir dimanche (la météo a décalé le programme d’une journée, ndlr), avec suffisamment de temps pour se reposer. Mais là actuellement, c’est un peu moins sûr. Je dois discuter avec David Chastan. C’est moins sûr à cause du repos… il faudrait que je parte demain ou mercredi, ça fait un jour de repos, un jour de voyage, c’est encore une discussion qu’il faut avoir. En temps normal, je n’y mettrais pas les pieds, ce n’est pas un Super G à ma convenance. Mais le contexte actuel fait que ça serait peut-être bête de ne pas tenter cette chance. On va voir, on va en discuter », avait déclaré Pinturault après la course auprès de skichrono. Mais dans l’après-midi, la Fédération française de ski a fait savoir que « Pintu » figurait bel et bien dans la sélection pour le week-end prochain, où une descente se déroulera également le samedi.

Attention à Kilde à domicile

Après sa victoire en slalom géant ce lundi, Alexis Pinturault compte désormais 26 points d'avance sur Aleksander Aamodt Kilde et 107 sur Henrik Krisfoffersen au classement général de la Coupe du Monde. A domicile, Kilde espère remporter le maximum de points dans les deux épreuves de vitesse (il est 5eme de la Coupe du Monde de descente et 3eme de la Coupe du Monde de Super G), alors que son compatriote Kristoffersen, spécialiste des épreuves techniques, devrait être plus à la peine. Entre les deux, Alexis Pinturault, qui n’a plus disputé de descente depuis 2013, se contentera du Super G, dont il est huitième du classement de la Coupe du Monde et a déjà terminé deux fois quatrième cette saison. Le suspense est garanti ! Reste à espérer que l’épidémie de coronavirus ne viendra pas gâcher cette fin de saison palpitante, une incertitude planant toujours sur les Finales de Cortina d’Ampezzo (Vénétie) à la fin du mois.