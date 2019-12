Ski alpin : Pinturault troisième du géant d'Alta Badia après la première manche

Alexis Pinturault placé avant la seconde manche. Héros du week-end dernier à Val d'Isère, « Pintu » espère devenir ce dimanche sur le géant d'Alta Badia (Italie) le premier Français depuis Frédéric Covili en 2001 à monter sur la plus haute marche du podium dans les Dolomites. A l'issue de la première manche, la victoire reste largement jouable pour le skieur de Courchevel, en embuscade derrière les deux meilleurs sur le premier tracé de ce géant raccourci en raison de la météo. Avant de se mesurer de nouveau au Norvégien et au Suisse en début d'après-midi (la seconde manche débutera à 13h00), le vainqueur du slalom de Val d'Isère dimanche dernier occupe la troisième place, à 20 centièmes de Leif Kristian Nestvold-Haugen et 13 de Marco Odermatt. Le suspense reste toutefois complet pour la gagne sur cette mythique Grand Risa taillé en pleine forêt sachant que les 18 premiers se tiennent en moins d’une seconde. La succession à Marcel Hirscher, vainqueur des six dernières éditions mais aujourd’hui retraité, s’annonce donc des plus serrées. Elle pourrait toutefois sourire à Pinturault, même si ce dernier doit déjà regretter les quelques petites imprécisions qui lui ont fait perdre des secondes précieuses dimanche matin sur cette piste qui avait été salée quelques heures plus tôt.

Muffat-Jeandet, deuxième Français

Des erreurs que Nestvold-Haugen, parti, lui, avec le dossard 3, n’a pas commises ensuite. Tout particulièrement impressionnant sur le bas, le Norvégien y a fait la différence pour le moment sur un Odermatt pourtant impressionnant lui aussi à un moment où la visibilité semblait encore correcte. Cela n’a plus été vraiment le cas ensuite. Pourtant, cela n’a pas empêché Aleksander Aamodt Kilde, plus connu pour ses qualités sur les épreuves de vitesse, de signer l’exploit de cette première manche en terminant avec le cinquième temps avec le dossard 32, devant Henrik Kristoffersen notamment. Du côté des autres Français, au nombre de six en lice sur cette première manche, Victor Muffat-Jeandet et Mathieu Faivre occupent pour le moment la 15eme et la 16eme place, avec seulement trois centièmes d’écart entre les deux hommes, quand Cyprien Sarrazin (22eme) devance, lui, Thibaut Favrot (23eme) de seulement deux centièmes. Muffat-Jeandet, comme Faivre, se sont tous deux fait surprendre sur un mouvement de terrain, mais le second a perdu davantage de temps encore que son compatriote sur le bas du parcours. Les deux hommes font toutefois partie de cette meute de skieurs qui peut croire au podium avant de s’attaquer au second tracé.