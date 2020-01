Ski alpin : Pinturault au repos avant le géant d'Adelboden

Lever le pied et aborder le géant d'Adelboden de nouveau en pleine possession de ses moyens avec toutes les chances de faire un résultat dans la station suisse. Le plan d'Alexis Pinturault pour ce week-end est simple. Victime d'une gastro-entérite et diminué depuis plusieurs jours par le virus, le skieur de Courchevel entend mettre tous les atouts de son côté avant d'aborder le géant de samedi, première des deux épreuves sur laquelle il s'alignera, sachant qu'il disputera également dimanche le slalom de ce week-end de Coupe du Monde à Adelboden. Arrivé ce jeudi sur place, l'actuel leader du classement général de la Coupe du Monde restera donc au repos complet vendredi, traditionnel jour d'entraînement pour les skieurs. Le Français suivra de loin ces répétitions grandeur nature. L'entourage de Pinturault a assuré que le héros du slalom de Val d'Isère, le 15 décembre dernier, allait mieux et qu'il était pratiquement remis de cette gastro-entérite qui ne l'avait pas empêché mercredi de signer une belle cinquième place sur le slalom de Madonna Di Campiglio.

« Alexis ne montera pas sur les skis avant samedi »

Malgré tout, « Pintu » n'entend prendre aucun risque. Il se préservera donc en attendant le géant de samedi puis le slalom, programmé le lendemain. « L’objectif pour Alexis est de récupérer et refaire du jus. Il sera au repos vendredi et ne montera pas sur les skis avant le géant samedi », a indiqué son entraîneur Fabien Munier jeudi. Avec l'espoir de faire mieux que la saison dernière. Sur la mythique piste de la Chuenisbärgli, le natif de Moûtiers avait en effet dû se contenter sur les deux courses de la quatrième place. Et pour tenter cette fois de l'emporter ou au moins de monter de nouveau sur un podium en Coupe du Monde, Pinturault a décidé de s'économiser. On saura samedi si son choix s'est avéré payant ou pas.