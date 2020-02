Ski alpin : Mikaela Shiffrin en deuil

La reine du ski mondial est en deuil. Mikaela Shiffrin a annoncé ce lundi le décès de son père Jeff, qui était âgé de 65 ans. « Ma famille a le cœur brisé au-delà de toute compréhension possible après le décès inattendu de mon bienveillant, aimant, attentionné, patient et merveilleux père. Nos montagnes, notre océan, notre lever de soleil, notre cœur, notre âme, notre tout. Il nous a appris tant de précieuses leçons…, mais par-dessus tout, il nous a appris la règle d’or : soyez gentil, réfléchissez d’abord. C’est quelque chose que je garderai avec moi pour toujours. Il était le fondement de notre famille et il va nous manquer terriblement. Merci, du fond de notre cœur, de respecter la vie privée de ma famille pendant que nous pleurons pendant cette période inimaginable et dévastatrice. Allez dire à tous ceux que vous aimez que vous les aimez et combien vous les aimez, faites-le maintenant, s’il vous plait » écrit la skieuse, qui fêtera ses 25 ans le mois prochain, sur ses réseaux sociaux. Après avoir grandi dans le New Jersey et fait du ski en compétition à l’université, Jeff Shiffrin était devenu anesthésiste et s’était installé dans le Colorado avec sa femme Eileen, et leurs enfants Mikaela et Taylor (né trois ans avant sa soeur). Selon le site skiracing.com, il serait décédé suite à un accident dans sa maison à Edwards, dans le Colorado, à l’ouest de Denver.

La présence de Shiffrin à Garmisch très compromise

Mikaela Shiffrin n’avait pas disputé l’étape de Coupe du Monde de Rosa Khutor en Russie le week-end dernier, souhaitant s’accorder une semaine de repos. Elle devait revenir le week-end prochain à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), mais sa présence est évidemment très compromise. La skieuse américaine est actuellement leader du classement général de la Coupe du Monde (avec 270 points d’avance sur Federica Brignone) et du slalom (avec 80 points d’avance sur Petra Vlhova), deuxième de la Coupe du Monde de descente (avec 16 points de retard sur Corinne Suter) et de slalom géant (avec 61 points de retard sur Brignone) et troisième du Super G (avec 30 points de retard sur Brignone et 14 sur Suter).