COUPE DU MONDE (H) / SLALOM GEANT DE GARMISCH PARTENKIRCHEN (ALLEMAGNE)

Classement final - Dimanche 2 février 2020

1- Alexis Pinturault (FRA) en 2h03'10

2- Loic Meillard (SUI) à 0"16

3- Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) à 0"24

4- Filip Zubcic (CRO) à 0"35

5- Zan Kranjec (SLO) à 0"52

6- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"54

7- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0"79

8- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 0"80

9- Stefan Luitz (ALL) à 1"00

10- Gino Caviezel (SUI) à 1"06

...

12- Mathieu Faivre (FRA) à 1"47

21- Rémy Falgoux (FRA) à 1"94

...



Si vous avez manqué la première manche :



Jamais vainqueur en Coupe du Monde, Loic Meillard pourrait bien signer une grande première ce dimanche sur la piste de Garmisch Partenkirchen. Le skieur suisse de 23 ans a en effet signé le meilleur temps de la première manche, sur une piste salée qui lui a parfaitement convenu, avec son dossard 4. Mais deux Norvégiens, qui adorent ces conditions également, sont en embuscade, Henrik Kristoffersen et Leif Kristian Nestvold-Haugen ne comptant que huit et treize centièmes de retard avant la deuxième manche, qui débutera à 13h30. A la quatrième place, on retrouve Alexis Pinturault, qui peut toujours espérer un podium, voire plus, car il ne compte que 18 centièmes de retard. Deux autres Bleus sont en embuscade dans le Top 10 : Victor Muffat-Jeandet sixième à 43 centièmes et Mathieu Faivre septième à 55 centièmes.



COUPE DU MONDE (H) / SLALOM GEANT DE GARMISCH PARTENKIRCHEN (ALLEMAGNE)

Classement de la première manche - Dimanche 2 février 2020

1- Loic Meillard (SUI) en 1'02"17

2- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0"08

3- Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) à 0"13

4- Alexis Pinturault (FRA) à 0"18

5- Zan Kranjec (SLO) à 0"22

6- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 0"43

7- Mathieu Faivre (FRA) à 0"55

8- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0"57

9- Filip Zubcic (CRO) à 0"63

10- Alexander Schmid (ALL) à 0"74

...

28- Rémy Falgoux (FRA) à 1"95

...



Non qualifiés pour la deuxième manche : Thibaut Favrot (FRA), Cyprien Sarrazin (FRA), Cédric Noger (SUI), Brian McLaughlin (USA)...



Abandons : Matts Olsson (SUE), Roland Leitinger (AUT), Andrea Ballerin (ITA)...