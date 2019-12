Ski alpin : Le géant de Val d’Isère reprogrammé en Autriche

Il y aura une course supplémentaire lors de l’étape de Coupe du Monde de Hinterstoder fin février - début mars ! En plus du combiné et du Super-G, la station autrichienne accueillera une autre épreuve comptant pour la Coupe du Monde masculine de ski alpin. Le 1er mars, se déroulera en effet le slalom géant qui n’a pas pu se dérouler ce samedi à Val d’Isère en raison du vent violent. Pour le moment, deux géants se sont déroulés cette saison, et ils ont vu Alexis Pinturault s’imposer à Sölden et Tommy Ford à Beaver Creek. Le prochain doit se dérouler le 22 décembre à Alta Badia en Italie.