Ski alpin : Le géant d'Alta Badia a fait un blessé

Rendez-vous en 2020 pour Odermatt ?

Le Père Noël n'a pas fait de cadeau à Marco Odermatt (22 ans). Présent dimanche dans le brouillard d'Alta Badia (Italie) pour le dernier géant de la saison (le géant de lundi soir dans les Dolomites ne sera pas un géant classique mais parallèle), le Suisse a quitté la Gran Risa avec la tête des mauvais jours. La faute à cette cinquième place finale forcément décevante pour celui qui envisageait de faire au moins un podium après avoir signé le deuxième temps de la première manche derrière le Norvégien Nestvold-Haugen. Mais si Odermatt grimaçait en rangeant ses skis, c'est surtout en raison de cette blessure contractée lors de la seconde manche. Dans l'aire d'arrivée, le malheureux s'était même écroulé, avant de se relever et de quitter les lieux, non sans aide et de nouveau touché à ce genou droit dont il avait souffert en fin de saison dernière.Le pire est donc peut-être à craindre pour la petite pépite du ski suisse, qui redoutait dimanche soir une grave blessure au ménisque ou au ligament latéral interne après avoir ressenti une vive douleur au niveau de l'articulation dans le mur final. « Lorsque je suis entré dans le mur final, j'ai pris un coup en franchissant une porte et j'ai immédiatement ressenti une douleur au genou. » Le vainqueur du géant de Soldeu (Andorre) en mars dernier et du Super-G de Beaver Creek (Etats-Unis) plus récemment cet hiver pourrait donc être absent un petit moment. Tout dépendra du verdict que livreront les examens que le jeune skieur subira en début de semaine. En attendant, il y a fort à penser qu'il manquera les rendez-vous de la fin d'année 2019. En ce qui concerne le géant parallèle de lundi soir à Alta Badia, la question ne se pose même pas. En revanche, rien ne permet de dire aujourd'hui s'il devra également renoncer à l'étape de Bormio de fin décembre, avec au programme deux décentes (27 et 28 décembre) et un combiné, le 29. « Pas le cadeau de Noël que j'aurais espéré », peste Odermatt sur son compte Instagram.