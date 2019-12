Ski alpin - Lake Louise (F) : Schmidhofer gagne encore, Miradoli 7eme

Nicole Schmidhofer (30 ans) est comme chez elle à Lake Louise. Dans sa carrière, l'Autrichienne a remporté trois descentes, toutes sur la neige de la station canadienne. Un an après avoir gagné les deux dates de la saison dernière au même endroit, Schmidhofer a encore triomphé, ce samedi à l'occasion de la troisième descente à Lake Louise en deux ans. Une véritable razzia pour celle qui a ajouté au Canada une quatrième victoire en Coupe du Monde à son palmarès en devançant Mikaela Shiffrin de treize centièmes. L'Américaine n'est pas passée loin de la victoire sur les terres d'adoption de sa rivale. Finalement deuxième, elle signe un quatrième podium en descente en Coupe du Monde, elle qui est pourtant une spécialiste du slalom.

Miradoli dans le Top 10

A noter que comme Schmidhofer, Shiffrin se sent elle aussi particulièrement bien à Lake Louise, où il y a deux ans, elle s'était imposée dans la seconde descente après avoir terminé troisième de la première. Vingt-quatre heures après le succès de la Tchèque Esther Ledecka, 4eme samedi, lors de la première descente devant Suter (5eme samedi) et Venier (partie à la faute), l'Italienne Francesca Marsaglia, reléguée à 43 centièmes de Schmidhofer, complète, elle, le podium. Première Française, Romane Miradoli termine dans le Top 10, en septième position. Une très belle performance de la Haut-Savoyarde, 16eme vendredi.