Après le géant hommes, la descente femmes. Ce n'était pas les jours des descentes ce samedi. Comme il était dit que Val d'Isère ne serait pas épargné par les conditions climatiques ce week-end encore. La descente hommes de Val Gardena (Italie) à peine annulée et reportée à une date ultérieure dans la saison en raison des conditions climatiques et des prévisions sur la station italienne, cela a en effet été au tour des organisateurs de la descente femmes de Val d'Isère de devoir revoir leur programme eux aussi. La course, prévue initialement à 10h30 ce samedi matin, avait ainsi dû être repoussée à 12h30. Là aussi, ce sont les chutes de neige qui avaient contraint le jury à modifier le planning initial, puisque la neige nécessitait de mieux préparer la piste avant que les concurrentes puissent s'élancer pour cette troisième descente de l'hiver après celles de Lake Louise (Canada). Finalement, personne ne s'est présenté dans le portillon de départ à 12h30 ni plus tard. En raison des très mauvaises conditions de visibilité et d'une neige fraîchement tombée et trop molle pour permettre aux concurrentes de skier dans des conditions de sécurité suffisantes, la descente dames du Critérium de la Première Neige a été reportée à dimanche 11h00 à la place du combiné, qui, est, lui, annulé.

Semaine noire pour Val d'Isère et Ingrid Jacquemod

Un nouveau coup dur pour Ingrid Jacquemod et ses équipes, qui ont pourtant abattu comme elle l'avaient déjà fait samedi dernier un travail colossal pour éviter cette deuxième annulation en une semaine. « On est malchanceux, déplore l'ancienne skieuse sur le site de L'Equipe. Tout le monde était sur le pont depuis mercredi pour avoir la meilleure piste possible. On pensait avoir une bonne fenêtre météo ce samedi entre 10 heures et 13 heures, mais la météo n'était finalement pas celle annoncée. Avoir une deuxième annulation après celle du géant hommes la semaine passée, c'est très dur, mais on va évidemment continuer à bosser et à rester motivés pour dimanche. » A noter que cette descente avait été décalée une première fois, de trente minutes (départ alors annoncé à 11h00). Mais les flocons ayant continué de s'abattre sur Val d'Isère, il avait finalement été décidé de donner une heure et demi de plus aux lisseurs et aux machines pour parfaire le tracé de la piste Oreiller-Killy autant que possible. Avec un départ fixé à 12h30 sauf nouveau contretemps. Jeudi, les conditions avaient déjà chamboulé les plans, puisque les skieuses avaient dû se contenter d'un seul passage au lieu des deux prévus. Vendredi, c'est cette fois la deuxième descente d'entraînement qui avait été tout simplement annulée en raison du vent. Une météo bien capricieuse en ce début d'hiver.