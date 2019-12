Ski alpin - Descente de Lake Louise (F) : Revoilà Ledecka !

Décidément, Ester Ledecka a l'art de se faufiler là où on ne l'attend pas ! En février 2018, elle avait créé la surprise en devenant championne olympique de Super-G à Pyeongchang alors qu'elle n'avait jamais brillé en Coupe du Monde et qu'elle est une spécialiste du snowboard (elle avait d'ailleurs également remporté la médaille d'or sur le slalom géant parallèle). Ce vendredi, la Tchèque de 24 ans a encore écrit une belle page de sa carrière en remportant sa première épreuve de Coupe du Monde à l'occasion de la première descente de la saison, à Lake Louise. Partie avec le dossard 26 depuis le départ de réserve (la course a été raccourcie car il neigeait sur la station canadienne), Ledecka a mis tout le monde d'accord en s'imposant avec 35 centièmes d'avance sur Corinne Suter et 45 sur Stephanie Venier.

Rebelote samedi ?

Pas mal pour une skieuse qui n'avait réussi que trois Top 10 en Coupe du Monde depuis le début de sa carrière (7eme de la descente de Lake Louise 2017 pour meilleur résultat)... Ledecka va-t-elle devenir une sérieuse prétendante au globe de la descente ? On aura un premier élément de réponse samedi, puisqu'une deuxième descente est prévue à Lake Louise. La gagnante du petit globe de la discipline l'an passé, Nicole Schmidhofer, n'a pu faire mieux que septième, juste derrière la championne olympique Sofia Goggia. Côté français, pas de miracle lors de cette descente : Romane Miradoli a terminé 16eme, Laura Gauché 33eme et Jennifer Piot 38eme. Il faudra faire mieux samedi !



COUPE DU MONDE (F) / DESCENTE DE LAKE LOUISE (CANADA)

Classement final - Vendredi 6 décembre 2019

1- Ester Ledecka (RTC) en 1'31"87

2- Corinne Suter (SUI) à 0"35

3- Stephanie Venier (AUT) à 0"45

4- Nina Ortlieb (AUT) à 0"66

- Viktoria Rebensburg (ALL) à 0"66

6- Sofia Goggia (ITA) à 0"69

7- Nicole Schmidhofer (AUT) à 0"74

8- Kira Weidle (ALL) à 0"82

9- Nicol Delago (ITA) à 0"94

10- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"96

...

16- Romane Miradoli (FRA) à 1"84

33- Laura Gauché (FRA) à 2"58

38- Jennifer Piot (FRA) à 3"29

...